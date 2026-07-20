[Carta al Director] Adaptabilidad para generar más empleo
El proyecto que busca establecer un estatuto laboral para el turismo constituye una señal positiva, especialmente si se considera que la eliminación del antiguo artículo 27 del Código del Trabajo, tras la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas, dejó sin una regulación adecuada a actividades que históricamente han requerido una organización distinta de la jornada.
Señor Director:
El proyecto que busca establecer un estatuto laboral para el turismo constituye una señal positiva, especialmente si se considera que la eliminación del antiguo artículo 27 del Código del Trabajo, tras la entrada en vigencia de la Ley de 40 Horas, dejó sin una regulación adecuada a actividades que históricamente han requerido una organización distinta de la jornada.
Sectores como el turismo, la hotelería y la gastronomía operan bajo lógicas marcadas por la estacionalidad y por períodos de alta demanda que difícilmente pueden abordarse con esquemas rígidos. En ese contexto, avanzar hacia mecanismos de adaptabilidad, sin apartarse del espíritu de la Ley de 40 Horas, parece una decisión razonable.
Lo relevante es que esta discusión no se limite a un solo rubro. Existen otras actividades que también requieren mayor flexibilidad para facilitar la contratación, ampliar las oportunidades de empleo y permitir que estudiantes, trabajadores y empresas puedan compatibilizar de mejor manera sus necesidades. Si el objetivo es aumentar el empleo formal y reducir barreras de acceso al trabajo, la adaptabilidad laboral debería entenderse como parte de la solución y no como una excepción.
María José Cea
Directora de Litigios Laborales
Provoste Matamala Abogados
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.