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Aprender a convivir desde pequeños

Sr. Director:

Aprender a escuchar, expresar una idea o resolver una diferencia comienza mucho antes de primero básico. En educación inicial, los y las educadoras convierten situaciones cotidianas en oportunidades para desarrollar el lenguaje, ganar autonomía y aprender a escuchar, colaborar y hacer espacio para otros.

Cuando vivimos el mes de la Educación Parvularia, merece reconocerse el trabajo profesional detrás de esas experiencias. Observar qué necesita cada niño, proponer desafíos mediante el juego y acompañar sus dificultades exige preparación y criterio pedagógico.

Las familias podemos fortalecer ese trabajo al conocer su sentido y confiar en los y las educadoras. Cuando un niño logra explicar lo que siente o vuelve a intentar algo que le costaba, hay un aprendizaje que merece tanta atención como sus primeras letras.

Catalina Vergara

Coordinadora de Ciclo Inicial

Colegio Inglés Católico de La Serena

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