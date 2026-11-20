[Carta al Director] Aprender a convivir desde pequeños
Aprender a convivir desde pequeños
Sr. Director:
Aprender a escuchar, expresar una idea o resolver una diferencia comienza mucho antes de primero básico. En educación inicial, los y las educadoras convierten situaciones cotidianas en oportunidades para desarrollar el lenguaje, ganar autonomía y aprender a escuchar, colaborar y hacer espacio para otros.
Cuando vivimos el mes de la Educación Parvularia, merece reconocerse el trabajo profesional detrás de esas experiencias. Observar qué necesita cada niño, proponer desafíos mediante el juego y acompañar sus dificultades exige preparación y criterio pedagógico.
Las familias podemos fortalecer ese trabajo al conocer su sentido y confiar en los y las educadoras. Cuando un niño logra explicar lo que siente o vuelve a intentar algo que le costaba, hay un aprendizaje que merece tanta atención como sus primeras letras.
Catalina Vergara
Coordinadora de Ciclo Inicial
Colegio Inglés Católico de La Serena
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.