[Carta al Director] Escuelas protegidas: el desafío está en los reglamentos

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Sr Director:

La Ley de Escuelas Protegidas busca responder a una preocupación legítima: dotar a los colegios de herramientas para enfrentar situaciones de riesgo y violencia. Pero existe una diferencia importante entre dictar una ley y aplicarla correctamente.

La experiencia demuestra que las mayores contingencias no surgen por falta de normas, sino por procedimientos deficientes. Esta ley contempla facultades de revisión y situaciones que pueden derivar en la intervención de Carabineros. Ello obliga a los sostenedores y directivos a revisar con urgencia sus reglamentos internos.

Un reglamento mal diseñado genera riesgos significativos: vulneraciones al debido proceso, conflictos con derechos y garantías de NNA, sanciones e incluso responsabilidad civil por los daños. No bastan las facultades; es indispensable definir claramente quién actúa, qué resguardos existen y los límites de cada intervención.

La historia reciente entrega una advertencia que no debe ignorarse. Lo ocurrido en la Alianza Francesa demostró cómo procedimientos mal regulados, aplicados en contextos complejos, pueden derivar en consecuencias irreparables.

Una escuela protegida no puede transformarse en una escuela policial. Eso exige reglas claras, capacitación y protocolos sólidos. La ley entrega herramientas; utilizarlas correctamente es responsabilidad de cada establecimiento y el costo de hacerlo mal puede superar cualquier sanción administrativa.

José Tomás Leturia

Asociado

Provoste Matamala Abogados

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.