[Carta al Director] Listas de espera y el tiempo del cerebro

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Frente a la crisis de las casi 400 mil personas en lista de espera quirúrgica, la Dra. Ximena Fava advierte sobre el daño irreversible que genera la espera en pacientes neurológicos.

Señor Director:

Frente a la crisis de las casi 400 mil personas en lista de espera quirúrgica, existe una realidad clínica que no podemos pasar por alto. En neurología, el tiempo determina el pronóstico.

Cada semana de retraso cierra una ventana terapéutica que, una vez perdida, se traduce en secuelas permanentes y mayor discapacidad. La espera en estas patologías no es una pausa, es un daño progresivo.

Sabemos que ampliar la infraestructura sanitaria es un desafío complejo, pero la solución exige transformar cómo entregamos la atención. La evidencia demuestra que la neurorrehabilitación intensiva, apoyada por tecnologías avanzadas, puede desarrollarse fuera del hospital manteniendo el más alto estándar clínico. A través de un plan personalizado directamente en el hogar, que supera los alcances de los programas tradicionales, se aseguran mejores resultados y mayores avances en la recuperación.

Si los equipos médicos derivan de forma oportuna a los pacientes neurológicos hacia estas terapias, no solo resguardamos su integridad, sino que descongestionamos la red y liberamos camas críticas que hoy urgen para poder operar a quienes esperan.

La lista de espera no es solo un número. Detrás de cada paciente hay una oportunidad que el cerebro no perdona si se pierde.

Dra. Ximena Fava

Neuróloga

Indoma

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