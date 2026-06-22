[Carta al Director] Responsabilidad parental: empezar antes

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La discusión sobre responsabilidad parental que se ha abierto a propósito del proyecto presentado por el Gobierno aborda una preocupación legítima: cómo enfrentar situaciones en que niños, niñas y adolescentes participan en hechos de violencia o conductas que afectan a otros.

Señor Director:

La discusión sobre responsabilidad parental que se ha abierto a propósito del proyecto presentado por el Gobierno aborda una preocupación legítima: cómo enfrentar situaciones en que niños, niñas y adolescentes participan en hechos de violencia o conductas que afectan a otros.

Sin embargo, junto con preguntarnos qué hacer cuando el problema ya se instaló, también vale la pena preguntarnos por qué llegamos a ese punto.

La responsabilidad parental no comienza cuando es necesario aplicar sanciones o cuando un vínculo ya está deteriorado. Comienza mucho antes, en los primeros años de vida, cuando madres, padres y cuidadores construyen relaciones de confianza, acompañando el desarrollo emocional y social de sus hijos e hijas.

La evidencia muestra que las experiencias tempranas y la calidad de los vínculos familiares tienen un impacto profundo en el bienestar, la convivencia y el desarrollo de niños y niñas. Por eso, cualquier discusión sobre responsabilidad parental debiera considerar también el fortalecimiento de quienes cuidan.

La prevención siempre será más efectiva y menos costosa que intentar reparar vínculos cuando ya están fracturados. Si queremos una sociedad más segura y comunidades más saludables, debemos invertir no solo en mecanismos de corrección, sino también en políticas que acompañen la crianza, fortalezcan a las familias y entreguen herramientas desde el inicio.

La mejor forma de exigir responsabilidad parental es ayudar a construirla desde los primeros años.

Carmen de la Maza

Directora Ejecutiva

Fundación ALMA

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.