Casablanca y Duoc UC firman convenio para potenciar desarrollo turístico local

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La alianza beneficiará a estudiantes de Turismo y Hospitalidad, quienes realizarán prácticas profesionales para aportar al patrimonio arqueológico, cultural y antropológico de la comuna.

Con el propósito de fortalecer la formación de sus estudiantes y contribuir al desarrollo turístico y patrimonial de la comuna, Duoc UC Sede Valparaíso y la Ilustre Municipalidad de Casablanca firmaron un convenio de colaboración.

Este acuerdo permitirá ampliar las oportunidades de prácticas profesionales y consolidar el trabajo conjunto que ambas instituciones han desarrollado durante los últimos años.

El convenio beneficiará principalmente a estudiantes de Administración en Turismo y Hospitalidad, particularmente en las menciones de Gestión en Destinos Turísticos, Ecoturismo y Eventos, Congresos y Convenciones. Asimismo, busca promover experiencias formativas en entornos reales, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio arqueológico, cultural y antropológico de la comuna.

La alianza formaliza una colaboración que ya venía desarrollándose entre ambas instituciones a través del Museo Arqueológico y Antropológico de Casablanca, donde estudiantes de Duoc UC han realizado prácticas profesionales aportando al desarrollo de iniciativas vinculadas al patrimonio, la cultura y el turismo local.

La alianza fue suscrita por el director de Duoc UC Sede Valparaíso, Claudio Salas, y el alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, quienes destacaron el valor de esta colaboración para seguir fortaleciendo el vínculo entre la formación académica y las necesidades del territorio.

“Este convenio refleja nuestra convicción de que la mejor formación ocurre cuando los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentar desafíos reales y aportar con sus conocimientos al desarrollo de las comunidades. Casablanca posee un enorme potencial turístico y patrimonial, y para nuestros estudiantes representa un espacio privilegiado para aprender, generar experiencia y contribuir activamente al crecimiento de la comuna”, señaló Claudio Salas.

La ceremonia de firma se realizó en el edificio consistorial de Casablanca y contó con la participación de autoridades de ambas instituciones, entre estas; la directora de Relaciones Públicas, Cultura y Turismo de la Municipalidad de Casablanca, Lorena Galea; la directora de Carreras de Administración en Turismo y Hospitalidad de Duoc UC Sede Valparaíso, Daniela Candia; la jefa de Vinculación e Integración Institucional, Claudia O’Brien; los docentes Esteban Silva, Leonardo Bastías y Matías Sierra; la encargada de la Oficina de Turismo de Casablanca, Connie Varela, además de estudiantes y representantes municipales.

El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, destacó que “el turismo es uno de los principales motores de desarrollo para nuestra comuna y contar con estudiantes que puedan realizar sus prácticas profesionales en Casablanca representa una gran oportunidad. Ellos aportan nuevas miradas, energía y conocimientos actualizados, mientras que nosotros les ofrecemos un espacio donde pueden crecer profesionalmente y conocer la realidad del trabajo territorial. Además, esta alianza fortalece una relación que ya hemos desarrollado exitosamente con Duoc UC en otras áreas como Construcción”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.