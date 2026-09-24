Cecosf Santa Teresita conmemora 14 años acercando la salud a la comunidad con jornada de atención en terreno

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El centro de salud celebró su aniversario con una actividad abierta a la comunidad en dependencias del CEIA de Quillota, donde se realizaron atenciones médicas, dentales y sociales.

Con una jornada especial de salud en terreno, el Cecosf Santa Teresita conmemoró sus 14 años de funcionamiento, reafirmando su compromiso con una Atención Primaria cercana, preventiva y vinculada directamente con las necesidades de las familias del territorio.

La celebración se desarrolló en dependencias del Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) de Quillota y contó con la participación del director (s) del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, Xavier Mendoza; la concejala Karen Madrid; el encargado (s) del CECOSF Santa Teresita, Sebastián Osorio; representantes de jardines infantiles, colegios, dirigentes vecinales, vecinas, vecinos y funcionarias y funcionarios del centro de salud.

Durante la jornada se realizó un operativo gratuito que permitió acercar distintas prestaciones a la comunidad, entre ellas atenciones médicas y odontológicas, consulta social, inscripción y realización del Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA), además de actividades vinculadas a la rehabilitación, promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. La comunidad también pudo participar en stands de hierbas medicinales, alimentación saludable y talleres desarrollados por los equipos de salud.

El director (s) del Departamento de Salud, Xavier Mendoza, destacó que el CECOSF Santa Teresita es fruto de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, SaludQuillota y la comunidad. “Es muy importante celebrar los 14 años de aniversario del Cecosf Santa Teresita. Este fue un proyecto con inversión local, de SaludQuillota y de la Municipalidad, con el aporte y la colaboración de la comunidad. Se logró construir este centro”, señaló.

Actualmente, el centro atiende a un territorio cercano a las 7.600 personas inscritas y activas. “El centro ha crecido bastante, tanto la población del territorio como los funcionarios. Partimos con 10 funcionarios y hoy somos 38, además de contar con aproximadamente 7.600 personas inscritas y activas en el Cecosf”, explicó Sebastián Osorio, encargado (s) del centro.

Por su parte, la concejala Karen Madrid valoró el vínculo construido con las organizaciones del territorio. “Durante muchos años ha sido de los mejores evaluados el Cecosf Santa Teresita, también por lo innovador de muchas ideas que han tenido y han trabajado, y porque han estado muy pendientes del adulto mayor, entendiendo que tienen una tremenda población de adultos mayores, sobre todo en los sectores más antiguos de nuestra comuna”, concluyó.

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