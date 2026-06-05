CENIA y TVN lanzan “Exponencial”: el nuevo espacio de conversación sobre Inteligencia Artificial en Chile

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La alianza entre el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y Televisión Nacional de Chile busca integrar desarrollo tecnológico, debate ciudadano y formación estratégica para transformar la comprensión y adopción de la IA en el país.

El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y Televisión Nacional de Chile (TVN) lanzaron “Exponencial”, un proyecto editorial diseñado para poner esta tecnología al servicio del país. Esta iniciativa crea nuevos espacios multiplataforma que conectan el conocimiento experto con las necesidades reales de las personas, orientada a disminuir la brecha tecnológica mediante contenidos educativos y herramientas aplicadas directamente a la industria de los medios y el sector público.

“Queremos tomar la robustez tecnológica que tiene el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, junto con la amplificación en pantallas y medios y la robustez editorial que tiene TVN, para hacer de esto una conversación al servicio del país que genere incidencia: que podamos trabajar en cómo las personas en Chile se educan, en cómo se informan, en cómo podemos acortar las brechas en la infancia, cómo generamos ciudadanos que hoy están iniciando su período escolar o recién formándose”, comentó la directora ejecutiva de TVN, Susana García.

Tras identificar que la principal barrera para la adopción de la IA es cultural y de capacidades, Exponencial se posiciona como un ecosistema único que fomenta el traspaso de conocimientos desde el espacio público. Además, la iniciativa abre el debate sobre los desafíos, los dilemas y el impacto de esta revolución en las diferentes áreas de interés para las personas.

El proyecto contempla tres capas: una editorial, orientada a enseñar las oportunidades de la Inteligencia Artificial y un fuerte componente ético; una audiovisual, con alcance masivo a través de TV abierta, 24 Horas y plataformas digitales; y una de formación y encuentros orientados a la industria. Durante esta alianza, los equipos trabajarán sobre desafíos críticos como la gobernanza de datos, la gestión del cambio y el uso ético de la tecnología.

Para el gerente de CENIA, Rodrigo Durán, “Esta alianza es relevante porque se genera una complementariedad de capacidades: nosotros, desde el CENIA, tenemos esta robustez técnica, investigadores, investigadoras, ingenieros, divulgadores que entienden la tecnología y, por otro lado, tenemos a Televisión Nacional que, al igual que el CENIA, tiene un rol público, pero además es sumamente masiva y tiene esta vocación por la verdad y por la rigurosidad periodística. Eso nos va a permitir generar en conjunto contenidos en distintas plataformas para transmitir qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y para qué sirve, y que así chilenos y chilenas, desde Arica hasta Tierra del Fuego, puedan usarla, disponer de ella, criticarla y, sobre todo, entenderla”.

Miradas Exponenciales: el futuro de Chile

La ceremonia de lanzamiento fue conducida por Iván Núñez y Carolina Urrejola, y tuvo como hilo conductor a Fiona, un avatar conversacional desarrollado por CENIA. El encuentro giró en torno a tres conversaciones públicas —denominadas Miradas Exponenciales— sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el trabajo, la información y la educación, con la participación del economista Raphael Bergoeing, el investigador Marcelo Mendoza y la neurocientífica Florencia Álamos.

“Hay un desafío en términos de tener la capacidad de estar permanentemente aprendiendo lo que sea necesario de manera rápida —aunque no sean cosas complejas— para poder, a través de una capacitación continua, usar la tecnología en nuestro beneficio. Es la capacidad de las personas de hacer la pregunta correcta”, dijo Bergoeing en su panel.

Por su parte, el investigador principal de CENIA, Marcelo Mendoza, señaló: “Es fundamental que podamos transformar a las personas. Esta es una tecnología que no es neutra. En la medida en que seamos capaces de aprender a interactuar con la IA de forma beneficiosa, lo humano va a quedar en el centro. Y por eso es tan importante la reflexión ética. Poniendo a los humanos en el centro, la humanidad tiene la posibilidad de potenciarse”.

Florencia Álamos, médico cirujano, doctora en Neurociencia, directora ejecutiva de la Fundación Kiri y presidenta de Ciencia Impacta, se refirió a cómo aprenderán los niños en los próximos años: “La labor pedagógica va a tener que ver con cómo formamos ciudadanos capaces de dar respuesta a los grandes riesgos que hoy enfrenta la humanidad. La IA nos permite relacionarnos con el conocimiento de manera tal que accedemos a él muy fácilmente, y el rol del docente será más importante que nunca para aprender a navegar la vida y desarrollar personas integrales que puedan asumir grandes desafíos éticos y tensiones globales”.

A través de este recorrido, TVN implementará en su quehacer diario herramientas de IA, lo que permitirá escalar iniciativas desde el piloto hasta la operación televisiva. Todo con especial énfasis en la dimensión humana para asegurar que la tecnología se integre para potenciar el mandato público de informar y educar a todo el territorio nacional, comprendiendo el presente y debatiendo sus riesgos como un servicio público.

Con este lanzamiento, la alianza entre CENIA y TVN da un paso decisivo para acelerar la adopción responsable de Inteligencia Artificial y posiciona al país como un referente en el ecosistema tecnológico en toda la región.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.