Centro de Ex Alumnos de la Escuela Normal de Viña del Mar celebra un nuevo aniversario

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La organización, presidida por Gastón Hidalgo Olate, realizará una asamblea general y un almuerzo de camaradería para conmemorar la fundación de la institución.

Un nuevo aniversario celebra este viernes 5 de junio el Centro de Ex Alumnos de la Escuela Normal de Viña del Mar, ocasión en que se desarrollarán dos actividades.

De acuerdo a lo informado por el presidente de esta organización, Gastón Hidalgo Olate, se efectuará en primer término, a partir de las 12 horas, una asamblea general de socios en los salones del Club de Tenis Unión de Viña del Mar.

En la oportunidad se nombrará a los miembros de una comisión electoral que se encargará de efectuar el proceso eleccionario de la nueva directiva de la organización.

Seguidamente se efectuará un almuerzo de camaradería, en que el presidente Hidalgo recordará la creación de la Escuela Normal de Viña del Mar, fundada en el año 1950, que formaba a los docentes de aquellos años.

También recordará al fundador de esta casa de estudios, profesor Fernando Peña Carvajal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.