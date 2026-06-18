Centro de Extensión Duoc UC Valparaíso da inicio a las vacaciones de invierno con teatro y cuentacuentos familiar

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La jornada gratuita se realizará este sábado 20 de junio e incluirá la técnica japonesa del kamishibai y un espectáculo de clown para todas las edades.

Con una programación especial dedicada a las familias, el Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso celebrará este sábado 20 de junio el inicio de las vacaciones de invierno y el Día de la Felicidad, invitando a la comunidad a disfrutar de una jornada gratuita de cuentacuentos y teatro en el marco de la cartelera cultural A Puertas Abiertas.

La iniciativa busca transformar el comienzo del receso escolar en una oportunidad para compartir en torno a la cultura, la creatividad y la entretención, a través de actividades pensadas para todas las edades.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con “Cuentacuentos A Puertas Abiertas Vol. 2”, encuentro literario familiar protagonizado por Josefina Cuenta, quien regresará al Centro de Extensión con nuevas historias, personajes y aventuras. La narradora utilizará además su tradicional kamishibai, una técnica japonesa de narración ilustrada que da vida a los cuentos mediante imágenes y relatos que estimulan la imaginación de niños y adultos.

La literatura será así el punto de partida para una celebración que busca acercar la lectura a las familias y generar espacios de encuentro en torno a los libros.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el teatro tomará protagonismo con la presentación de “Peluches”, de la compañía El Festín de la Risa. El montaje combina clown, música, baile y humor en una puesta en escena visualmente sorprendente que invita al público a dejarse llevar por el juego y la imaginación.

La obra presenta a dos payasos y una payasa que construyen un universo lleno de situaciones absurdas y divertidas, donde todo puede ocurrir. Con una propuesta dinámica y participativa, el espectáculo promete convertirse en uno de los panoramas familiares destacados para estas vacaciones de invierno.

Las actividades forman parte de la programación permanente de A Puertas Abiertas, iniciativa que durante todo el año ofrece espacios gratuitos para el acceso a la cultura, las artes y el patrimonio en el Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso. Las inscripciones para ambas actividades se encuentran disponibles en el IG @centroextensionduocvalpo

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.