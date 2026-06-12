Centro de Investigación EduInclusiva PUCV debate sobre cómo medir y comunicar el impacto social de la investigación

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La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) organizó un seminario-taller para reflexionar sobre los desafíos de evaluar y comunicar los aportes de la investigación más allá de los indicadores académicos tradicionales.

El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva) de la PUCV organizó un seminario-taller en la sede Santiago de la institución, con el objetivo de abordar cómo identificar los cambios que genera la investigación en las personas, las comunidades y las políticas públicas. La actividad reunió a investigadores, representantes de centros de estudio, comunicadores de las ciencias y actores del ámbito público.

En la inauguración, el Dr. Luis Mercado, vicerrector de Investigación, Creación e Innovación (VINCI PUCV), saludó a los asistentes. Por su parte, Carolina Leighton, jefa de la División de Estudios y Gestión del Conocimiento de la Agencia de Calidad de la Educación, subrayó la importancia de la colaboración entre el mundo académico y las instituciones públicas para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia. “Las instituciones públicas no siempre tenemos la capacidad de desarrollar las investigaciones que realizan las universidades y los centros de estudio. Por eso, esta colaboración es fundamental”, afirmó Leighton.

La jornada incluyó la conferencia magistral “El impacto social de la investigación: una metodología para su evaluación”, dictada por el Dr. Lupicinio Iñiguez-Rueda, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona. En ella, presentó una metodología desarrollada junto a EduInclusiva para evaluar el impacto social de la investigación educativa, buscando identificar cómo el conocimiento académico contribuye a cambios en políticas públicas, prácticas educativas, inclusión y debate social.

En el marco del evento, se lanzó el libro “Protocolo de Evaluación del Impacto Social de la Investigación Educativa”, liderado por la directora de EduInclusiva, Dra. Verónica López. Esta publicación sistematiza años de trabajo orientados a comprender, evaluar y visibilizar las contribuciones de la investigación educativa a la sociedad.

“No basta con asumir que la investigación genera cambios; también es necesario contar con herramientas que permitan demostrarlo”, señaló López, quien agregó que la discusión sobre el valor de la ciencia representa una oportunidad para reflexionar sobre el vínculo entre conocimiento y sociedad. La académica destacó el carácter abierto y transferible de la propuesta metodológica desarrollada por EduInclusiva, indicando que puede ser utilizada por investigadores y centros de distintas áreas del conocimiento.

La publicación fue comentada por la Dra. Claudia Matus, directora del Centro Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el Dr. Juan Pablo Valenzuela, director del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. El diálogo fue moderado por la periodista y divulgadora científica Andrea Obaid.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.