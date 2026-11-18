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El dispositivo municipal se ha consolidado con un modelo de atención integral y enfoque territorial, orientado a responder a las necesidades de salud mental de la comunidad.

El Centro de Salud Mental “Vida Nueva”, dependiente del Departamento de Salud Municipal de Quillota, cumplió su primer aniversario entregando más de 11 mil atenciones, consolidándose como un espacio integral y comunitario que promueve una salud mental digna, inclusiva y cercana. El recinto, ubicado en las dependencias del ex Hospital San Martín, fue creado para brindar apoyo emocional y psicológico a los usuarios que anteriormente debían concurrir al Centro de Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Además de la atención de médicos y psicólogos en terapias individuales, familiares y grupales, el centro ofrece talleres comunitarios, programas de prevención y promoción del bienestar emocional, junto con terapias complementarias. Marcela Meza Rodríguez, psicóloga y encargada del centro, destacó que el balance es sumamente positivo: “En el año hemos tenido 11.258 atenciones, correspondientes a casi 1.300 personas ingresadas. También evaluamos muy positivamente todo lo que tiene que ver con las terapias complementarias. Hoy día estamos haciendo 150 atenciones de la terapeuta complementaria, que la gente lo ha recibido muy bien porque entienden que es una oferta que en el sistema privado les saldría muy caro, pero que acá es gratuito y tienen muchas alternativas, como cuencos, aromaterapia, reflexología, etcétera”.

La encargada resaltó el enfoque comunitario del establecimiento, que ha permitido realizar talleres para adolescentes sobre temas como el bullying y la violencia, además de organizar el “Mercado del Bienestar”. Sobre el objetivo del centro, Meza precisó: “La gente no sienta que solamente tenemos que ir al psicólogo o tenemos que tomar medicamentos, sino que hay otras formas de sanarnos, y esas formas tienen que ver con cómo vivimos, cómo nos alimentamos, qué cosas hacemos. A la gente le gusta mucho este centro. Recibimos muchas felicitaciones y sienten que se les está entregando una atención digna y de calidad”.

De cara al 2027, el equipo busca consolidar su modelo de salud mental comunitaria y expandir sus intervenciones grupales a los territorios de los Cecosf Santa Teresita y María Ernestina Fernández. “Como uno de los grandes desafíos es poder seguir entregando estas intervenciones grupales. Próximamente el equipo se va a trabajar en dos territorios, uno es del Cecosf Santa Teresita y el otro es el María Ernestina Fernández. La idea es que el año 2027 podamos otorgar muchos más talleres, nuestros usuarios también han entendido que el compartir nuestras problemáticas nos hace bien”, concluyó la profesional.

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