Cerca de 180 vecinos aseguran continuidad del suministro de agua potable gracias a sistema de respaldo energético en APR Cajón San Pedro

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La iniciativa utiliza energía solar y baterías de litio para abastecer los equipos críticos del Agua Potable Rural (APR) y evita posibles interrupciones en el suministro.

Cerca de 180 vecinos del sector El Cajón de San Pedro, en la comuna de Quillota, ya cuentan con un sistema de respaldo energético que les permitirá mantener la continuidad del suministro de agua potable durante el horario punta del sistema eléctrico. La iniciativa inaugurada utiliza energía solar y baterías de litio para abastecer los equipos críticos del Agua Potable Rural (APR), evitando interrupciones del servicio.

El proyecto, desarrollado por Colbún y Fundación Colbún, junto al Comité de Agua Potable Rural El Cajón de San Pedro y la empresa Imperio Solar, contempló la instalación de cuatro paneles fotovoltaicos de 555 watts de potencia cada uno, tres inversores y cinco baterías de litio con una capacidad de almacenamiento cercana a los 13 kWh, la cual alimenta la bomba de extracción de agua y el sistema de cloración. De esta forma, el APR continúa operando sin afectar el consumo de energía proveniente de la red eléctrica.

La solución adquiere especial relevancia en el período en que rige el horario punta del sistema eléctrico (18:00 y 22:00 horas). Durante esas cuatro horas, el APR evita consumir electricidad desde la red debido al mayor costo asociado a esa tarifa. Gracias al nuevo sistema, las baterías permiten mantener operativa la bomba de extracción, asegurando el abastecimiento de agua potable.

El seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada, valoró el trabajo conjunto entre la empresa, la comunidad y el sector público, y manifestó que “creemos que este tipo de iniciativas son muy importantes. Este trabajo colaborativo contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, permitiendo que, mediante un sistema solar fotovoltaico, el APR pueda seguir operando durante el horario punta en que debe desconectarse de la red eléctrica por razones tarifarias. Lo más importante es que la energía y el trabajo conjunto entre la comunidad y la empresa beneficien a los vecinos”.

José Patricio Alarcón, especialista en Infraestructura Social de Fundación Colbún, explicó que el proyecto nació a partir de una necesidad planteada por la propia comunidad: “Esta iniciativa incorpora un sistema de paneles fotovoltaicos y un respaldo energético mediante baterías de litio que permiten mantener operativa la bomba del APR durante el horario punta. Gracias a esta solución, cerca de 180 vecinos podrán contar con un suministro continuo de agua potable utilizando energía limpia y renovable”.

La presidenta del Comité de Agua Potable Rural El Cajón de San Pedro, Lidia Cueto, destacó que “este sistema de respaldo energético representa un gran avance para nuestra comunidad, porque ya no tendremos interrupciones en el suministro de agua entre las 18:00 y las 22:00 horas producto del horario punta. Estamos muy agradecidos y esperamos seguir avanzando en proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”.

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