Cerca de mil estudiantes de la región participan en jornada de puertas abiertas de Santo Tomás Viña del Mar

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La iniciativa “Tomasin@ x1 Día” permitió a jóvenes de 22 establecimientos educacionales recorrer las instalaciones y conocer la oferta académica de la institución.

Con el objetivo de acercar la educación superior a estudiantes de enseñanza media, Santo Tomás Viña del Mar realizó una nueva versión de “Tomasin@ x1 Día”, tradicional jornada de puertas abiertas que reunió a cerca de 1.000 estudiantes y 53 orientadores provenientes de 22 establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso.

Durante dos jornadas, los asistentes recorrieron los edificios 1 Norte y Limonares, participando en rutas diseñadas según sus intereses vocacionales. En ellas pudieron conocer de primera fuente la oferta académica de la Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, mediante charlas, talleres, demostraciones prácticas y conversaciones con docentes, directores de carrera y estudiantes.

El director de Admisión de Santo Tomás Viña del Mar, Nelson Martínez, destacó la alta convocatoria de esta décima versión y agradeció el compromiso de todas las unidades que hicieron posible la actividad. “Estamos muy contentos de haber recibido a cerca de 1.000 estudiantes y 53 orientadores de 22 colegios de la región durante estas dos jornadas. Agradecemos el compromiso de cada una de las áreas que hicieron posible esta décima versión de Tomasin@ x1 Día, permitiendo que los jóvenes vivieran una experiencia cercana a la educación superior y pudieran resolver sus dudas respecto a su futuro académico”, señaló.

Uno de los espacios especialmente valorados fue la jornada dirigida a los orientadores, quienes participaron en la charla “Estrategias para favorecer una transición exitosa desde el entorno escolar hacia la autogestión que exige la educación superior”. Oscar Galleguillos, profesor y orientador, valoró la instancia indicando que “la información entregada sobre becas estatales, beneficios internos y el acompañamiento que reciben los estudiantes durante sus primeros años resulta de gran ayuda para orientar tanto a los alumnos como a sus familias”.

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