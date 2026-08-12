12/08/2026
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Cerca de mil estudiantes de la región participan en jornada de puertas abiertas de Santo Tomás Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa “Tomasin@ x1 Día” permitió a jóvenes de 22 establecimientos educacionales recorrer las instalaciones y conocer la oferta académica de la institución.

Estudiantes participando en una charla informativa en el auditorio de Santo Tomás Viña del Mar.

Con el objetivo de acercar la educación superior a estudiantes de enseñanza media, Santo Tomás Viña del Mar realizó una nueva versión de “Tomasin@ x1 Día”, tradicional jornada de puertas abiertas que reunió a cerca de 1.000 estudiantes y 53 orientadores provenientes de 22 establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso.

Durante dos jornadas, los asistentes recorrieron los edificios 1 Norte y Limonares, participando en rutas diseñadas según sus intereses vocacionales. En ellas pudieron conocer de primera fuente la oferta académica de la Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, mediante charlas, talleres, demostraciones prácticas y conversaciones con docentes, directores de carrera y estudiantes.

Estudiante de gastronomía realizando una demostración práctica con fuego en los talleres de la institución.

El director de Admisión de Santo Tomás Viña del Mar, Nelson Martínez, destacó la alta convocatoria de esta décima versión y agradeció el compromiso de todas las unidades que hicieron posible la actividad. “Estamos muy contentos de haber recibido a cerca de 1.000 estudiantes y 53 orientadores de 22 colegios de la región durante estas dos jornadas. Agradecemos el compromiso de cada una de las áreas que hicieron posible esta décima versión de Tomasin@ x1 Día, permitiendo que los jóvenes vivieran una experiencia cercana a la educación superior y pudieran resolver sus dudas respecto a su futuro académico”, señaló.

Estudiantes participando en una actividad práctica de primeros auxilios con maniquíes de simulación.

Uno de los espacios especialmente valorados fue la jornada dirigida a los orientadores, quienes participaron en la charla “Estrategias para favorecer una transición exitosa desde el entorno escolar hacia la autogestión que exige la educación superior”. Oscar Galleguillos, profesor y orientador, valoró la instancia indicando que “la información entregada sobre becas estatales, beneficios internos y el acompañamiento que reciben los estudiantes durante sus primeros años resulta de gran ayuda para orientar tanto a los alumnos como a sus familias”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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