Charlas de educación ambiental y prevención de incendios se realizaron en escuela de Viña del Mar

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Seremis de Medio Ambiente y Agricultura, junto a CONAF y SLEP Costa Central, entregaron conocimientos sobre economía circular y reforestación a estudiantes y docentes de la Escuela Básica Luisa Nieto Hamel.

En el marco de la semana del medio ambiente, los Seremis de Medio Ambiente, Francisca Garay, y Agricultura, Nicolás Prado, en compañía de la CORE Catalina Thauby, CONAF y SLEP Costa Central, lideraron una charla sobre economía circular y prevención de incendios forestales dirigida a docentes y estudiantes.

Mediante una presentación interactiva, a cargo de profesionales de Seremi del Medio Ambiente y CONAF, alumnos y profesores de la Escuela Básica Luisa Nieto de Hamel, de la comuna de Viña del Mar, tuvieron la oportunidad de aprender sobre economía circular, reciclaje, prevención de incendios, biodiversidad y participaron en una actividad de plantación en las dependencias del establecimiento.

La Seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, destacó la importancia de estas iniciativas: “Estamos en un establecimiento educacional certificado por el Ministerio del Medio Ambiente, muy contentos de darnos cuenta que ellos ya cuentan con variados conocimientos de nuestras materias. Creemos que la educación ambiental es clave, y esta semana hemos querido relevar la importancia de esta, llegando a varios establecimientos con material e información”.

Luego de las charlas, los asistentes se dirigieron al patio del establecimiento para realizar una plantación con árboles nativos otorgados por CONAF, donde el Seremi de Agricultura compartió algunos consejos para una correcta siembra.

Al respecto, el Seremi de Agricultura, Nicolás Prado, señaló: “Es realmente satisfactorio ver el compromiso y las ganas que tienen los niños de esta escuela, de participar en actividades con naturaleza involucrada. Les hemos traído arbolitos como peumo, quillay, algarrobo, alcaparra, para que puedan reforestar su ladera de cerro donde se ubica la escuela. Con la participación de niños con espíritu y ganas de reciclar, cuidar y aportar con su grano de arena al cuidado del medio ambiente”.

Por su parte, Cristian Lara Oyarce, de Vinculación Territorial del SLEP Costa Central, comentó: “como Servicio Local de Educación Pública Costa Central, estamos contentos de haber participado hoy en esta actividad, que promovió la concientización sobre el respeto al medio ambiente y la prevención, con la intervención de CONAF y la Seremi de Medio Ambiente de la región. Como servicio, valoramos especialmente esta instancia porque está en línea con uno de nuestros sellos: el cuidado del medio ambiente, el cual además se repite en la mayoría de nuestros establecimientos. Por tanto, consideramos muy pertinente relevar este tipo de actividades y brindarles un espacio dentro de las comunidades”.

Carmen Rodríguez, subdirectora del establecimiento educacional y encargada de medio ambiente, sostuvo: “Esto realza el trabajo que estamos haciendo en la escuela, y que es seguir trabajando por el sello medioambiental. Ya tenemos un sello y queremos seguir avanzando y es también el sello de nuestra escuela, el medio ambiente y la alimentación saludable. Realizamos muchas actividades que tienen relación con esto que es un gran aporte a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un cordón que es el Parque Gómez Carreño, que presenta algún riesgo de afectación ante incendios forestales, lo que esperamos nunca ocurra y que sin duda nos afectaría mucho, por lo que es muy importante que los niños sepan sobre prevención y cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra foresta”.

Finalmente, la CORE, Catalina Thauby, comentó: “esta escuela se destaca por tener su sello de sustentabilidad y estamos hoy acá para entrenar y ayudar a los jóvenes para que puedan aprender más sobre economía circular y prevención de incendios, en la semana del medio ambiente”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.