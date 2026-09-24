Chile logra histórica nominación en los ICOM COMMS Awards 2026
El programa de NTV “Entrada Liberada” y el Museo Chileno de Arte Precolombino destacan como finalistas mundiales en este certamen internacional de comunicación cultural.
El patrimonio chileno marca un hito a nivel internacional tras la revelación de los finalistas de la primera edición de los ICOM COMMS Awards 2026. El Comité Internacional para las Comunicaciones, el Marketing y la Participación del Público del Consejo Internacional de Museos seleccionó a dos iniciativas nacionales entre lo mejor de la comunicación cultural del mundo, evaluando criterios de innovación, creatividad y excelencia estratégica.
Mariana Hidalgo, Directora de Programación de NTV, señaló: “Recibir estas nominaciones es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado en todo este tiempo, convencidos siempre de que el patrimonio cultural que se resguarda en museos y en otros sitios de valor histórico es un tesoro que tenemos que valorar, dar a conocer cada vez más y del cual debemos sentirnos orgullosos”.
Por su parte, el conductor del espacio, Nicolás Rojas Inostroza, destacó: “Estamos muy felices con esta nominación, que se suma a la de formato innovador en los Premios de la Unión de los Canales Públicos y Culturales de América Latina. La pasión de quienes trabajan por el patrimonio trasciende fronteras”. El programa “Entrada Liberada” compite en las categorías “Best with Less” y “Best of the Year”, mientras que el Museo Chileno de Arte Precolombino es finalista en “Best Audience Engagement Initiative”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.