Chile se vuelve más cafetero: el auge del café de especialidad y el consumidor informado

Cargando... Cargando...

El interés por el origen del grano, el tostado y los métodos de preparación está transformando el consumo de café en Chile, impulsado por una audiencia que busca calidad y nuevas experiencias.

El café ha dejado de ser únicamente una bebida funcional para despertar o acompañar el desayuno. Actualmente, los consumidores están desarrollando una cultura más profunda, aprendiendo a distinguir entre orígenes, procesos de tostado y diversas formas de preparación, lo que ha posicionado al café de especialidad como una tendencia creciente.

Según el estudio National Coffee Data Trends (NCDT) 2026, el consumo semanal de café de especialidad ha experimentado un alza significativa, alcanzando al 58% de los consumidores. Este fenómeno es especialmente marcado en el segmento de 25 a 39 años, donde el 69% de las personas ha optado por estas variedades durante la última semana.

“Estamos frente a un consumidor mucho más informado y curioso. Hoy existe mayor interés por saber de dónde viene el café, cómo fue tostado, qué características tiene y cómo influye la preparación en el resultado final. Ese conocimiento hace que las personas sean más exigentes y busquen una mejor experiencia en cada taza”, explica Rodolfo Tapia, gerente de Marketing de Marley Coffee.

La tendencia también se ha trasladado al hogar, donde el uso de métodos como V60, prensa francesa, AeroPress y cold brew permite a los aficionados experimentar con la molienda y la temperatura. “El café está viviendo un proceso parecido al que ocurrió con el vino. A medida que las personas aprenden, comienzan a reconocer orígenes, procesos y sabores distintos. Ya no se trata solamente de tomar café, sino de entender qué estamos tomando y disfrutar la experiencia que existe detrás de cada taza”, concluye Tapia.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

