19/07/2026
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Chilquinta refuerza despliegue en terreno para recuperar suministro eléctrico en la región

Marcelo Andrade Saez

Brigadas de emergencia trabajan intensamente en la reposición del servicio tras las graves afectaciones climáticas que mantienen a miles de clientes sin energía.

Trabajos de reparación en tendido eléctrico tras caída de árboles.

Sin interrupciones durante la noche y desde primera hora de la jornada, los equipos de Chilquinta se encuentran desplegados en toda la región para atender los cientos de emergencias reportadas. La compañía ha reforzado sus cuadrillas para enfrentar las complejas condiciones, que incluyen la remoción de árboles caídos, la reparación de secciones de red dañadas y el despeje de caminos para acceder a los puntos críticos.

Personal técnico realizando maniobras en altura para restablecer el servicio.

Hasta las 13:00 horas de este sábado, la empresa reportó 131 mil clientes afectados, con requerimientos activos en 791 puntos distintos. Las comunas con mayor impacto son Quilpué, Valparaíso, Villa Alemana, Quillota, Nogales, La Calera y Limache. Para acelerar las labores, la compañía ha multiplicado por seis su capacidad operativa habitual, sumando además el apoyo de brigadas provenientes de Antofagasta, Santiago y el sur del país.

Camión grúa de Chilquinta trabajando en la reparación de redes eléctricas.

La empresa mantiene una coordinación constante con las autoridades locales, entregando planes detallados de reposición por zona. Respecto a los perjuicios derivados de la interrupción, la compañía informó que “si deseas informar una situación relacionada con pérdida de alimentos, artefactos dañados u otros perjuicios asociados al suministro eléctrico, la recepción de estos antecedentes se realiza exclusivamente a través de nuestro sitio web”. Los usuarios pueden ingresar sus solicitudes en www.chilquinta.cl, teniendo a mano su número de cliente.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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