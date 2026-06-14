Cinco detenidos y millonaria incautación de drogas en masivo operativo en Algarrobo

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Operativo interinstitucional desarticula puntos de narcotráfico en el sector Los Claveles de Algarrobo, resultando en cinco detenciones y la incautación de diversas sustancias ilícitas.

Un masivo operativo policial desarrollado en la comuna de Algarrobo, coordinado entre el municipio y unidades especializadas de Carabineros de Chile, culminó con el éxito en la desarticulación de puntos de narcotráfico y la detención de cinco personas en el sector de Los Claveles.

La intervención fue el resultado de un riguroso trabajo de coordinación interinstitucional instruido por la alcaldía, liderado por personal especializado de la sección OS7, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Santiago y Valparaíso, el Control de Orden Público (COP) de Valparaíso y efectivos de la Prefectura de la Provincia de San Antonio.

Los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes y un amplio historial delictivo por delitos de robo, tráfico de drogas y agresiones. Durante el operativo, se logró incautar una cantidad significativa de sustancias ilícitas listas para su comercialización, incluyendo 101 gramos de marihuana, 46 gramos de pasta base de cocaína y 10 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y diversas especies asociadas al delito.

La Municipalidad de Algarrobo expresó su profundo agradecimiento y valoró el desempeño de Carabineros en este combate frontal contra la delincuencia. La administración comunal reafirmó que la seguridad pública es la máxima prioridad y que se continuarán articulando esfuerzos con las fuerzas de orden.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.