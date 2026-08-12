12/08/2026
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Claudia Conserva regresa a la actuación con un rol protagónico en la segunda temporada de ‘Más enamorada(s)’

Marcelo Andrade Saez

La reconocida animadora asume el desafío de interpretar a la gran villana en la exitosa teleserie vertical del 13, marcando su retorno a la ficción tras 27 años.

Claudia Conserva en una escena de la teleserie Más enamorada(s).

Este 2026, Claudia Conserva vuelve a la actuación con un papel que promete cautivar a la audiencia. Tras realizar un cameo en la primera temporada de la mininovela “Enamorada(s)”, la comunicadora se integra al segundo ciclo, titulado “Más enamorada(s)”, asumiendo un rol protagónico y antagónico que se podrá ver desde el martes 18 de agosto a través de las plataformas digitales del 13.

Claudia Conserva en el set de grabación.

En esta nueva entrega, Conserva interpreta a “Malú”, la madre de “Sofía”, quien está decidida a recuperar el futuro que soñó para su hija, intentando alejarla de “Lorenza”. Sobre este desafío, la actriz comenta: “Me recuerda en algo a ‘Carrie’ de ‘Fuera de control’, una mujer que por su actuar uno la puede mirar como mala, pero en el fondo no lo es, sólo se equivoca en sus acciones”.

Claudia Conserva posando en el set de la producción.

Respecto a su retorno a la ficción, la intérprete destaca la experiencia y el formato de trabajo: “Tengo una sensación exquisita de haber trabajado en ‘Más enamorada(s)’, con un personaje con un acento en el humor, muy divertido, donde pude entregarme y disfrutar a concho”. Además, añade: “A mí nunca se me han quitado las ganas de actuar, sólo que tenía mis reparos con el tiempo que requería la producción en esa época de una teleserie”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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