Claudia Conserva regresa a la actuación con un rol protagónico en la segunda temporada de ‘Más enamorada(s)’
La reconocida animadora asume el desafío de interpretar a la gran villana en la exitosa teleserie vertical del 13, marcando su retorno a la ficción tras 27 años.
Este 2026, Claudia Conserva vuelve a la actuación con un papel que promete cautivar a la audiencia. Tras realizar un cameo en la primera temporada de la mininovela “Enamorada(s)”, la comunicadora se integra al segundo ciclo, titulado “Más enamorada(s)”, asumiendo un rol protagónico y antagónico que se podrá ver desde el martes 18 de agosto a través de las plataformas digitales del 13.
En esta nueva entrega, Conserva interpreta a “Malú”, la madre de “Sofía”, quien está decidida a recuperar el futuro que soñó para su hija, intentando alejarla de “Lorenza”. Sobre este desafío, la actriz comenta: “Me recuerda en algo a ‘Carrie’ de ‘Fuera de control’, una mujer que por su actuar uno la puede mirar como mala, pero en el fondo no lo es, sólo se equivoca en sus acciones”.
Respecto a su retorno a la ficción, la intérprete destaca la experiencia y el formato de trabajo: “Tengo una sensación exquisita de haber trabajado en ‘Más enamorada(s)’, con un personaje con un acento en el humor, muy divertido, donde pude entregarme y disfrutar a concho”. Además, añade: “A mí nunca se me han quitado las ganas de actuar, sólo que tenía mis reparos con el tiempo que requería la producción en esa época de una teleserie”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.