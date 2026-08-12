Claudia Conserva regresa a la actuación con un rol protagónico en la segunda temporada de ‘Más enamorada(s)’

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La reconocida animadora asume el desafío de interpretar a la gran villana en la exitosa teleserie vertical del 13, marcando su retorno a la ficción tras 27 años.

Este 2026, Claudia Conserva vuelve a la actuación con un papel que promete cautivar a la audiencia. Tras realizar un cameo en la primera temporada de la mininovela “Enamorada(s)”, la comunicadora se integra al segundo ciclo, titulado “Más enamorada(s)”, asumiendo un rol protagónico y antagónico que se podrá ver desde el martes 18 de agosto a través de las plataformas digitales del 13.

En esta nueva entrega, Conserva interpreta a “Malú”, la madre de “Sofía”, quien está decidida a recuperar el futuro que soñó para su hija, intentando alejarla de “Lorenza”. Sobre este desafío, la actriz comenta: “Me recuerda en algo a ‘Carrie’ de ‘Fuera de control’, una mujer que por su actuar uno la puede mirar como mala, pero en el fondo no lo es, sólo se equivoca en sus acciones”.

Respecto a su retorno a la ficción, la intérprete destaca la experiencia y el formato de trabajo: “Tengo una sensación exquisita de haber trabajado en ‘Más enamorada(s)’, con un personaje con un acento en el humor, muy divertido, donde pude entregarme y disfrutar a concho”. Además, añade: “A mí nunca se me han quitado las ganas de actuar, sólo que tenía mis reparos con el tiempo que requería la producción en esa época de una teleserie”.

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