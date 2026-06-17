Claudio Rojas pierde el control con Luis Mateucci en

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El reality de Mega promete alta tensión con confesiones y discusiones.

El octavo capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2” que se emitirá esta noche, promete alta tensión con una actividad que desatará más de alguna polémica donde las suegras mandarán un mensaje a sus nueras y yernos. Y Luis Mateucci colmará la paciencia de Claudio Rojas desando su furia.

El capítulo comenzará con la actividad de las suegras, donde la madre de Valentina Torres destacará los lindos momentos de la relación de su hija con Nicolás, sin embargo, opinará que ambos ya deberían pasar la página e intentar un término amigable. Además, el exfutbolista se desahogará con Valentina sobre cómo se sintió cuando ella lo terminó y complejo su proceso de sanación: “Estaba ahogando mis penas en carretes, la recontra cag…. Nunca lo había hecho. Esta pena me pegó tan fuerte que lo único que hice fue dedicarme a carretear, lo admito. Fue la primera vez que no supe manejar la situación porque sabes lo enamorado que estaba de ti, estaba solo en mi departamento, no tenía contención familiar, sí obviamente un mensaje, pero nunca traté de hablar nada con mi familia porque no quería involucrar a nadie más ni hacer partícipe a nadie más.” Estuvo solo en su departamento, donde convivieron casi dos años, era un cumulo de recuerdos y emociones, lo evadió de la peor manera posible, estaba muy mal, lo pasó como el p…. Estuvo con psicólogo, con psiquiatra, por primera vez en su vida tomó antidepresivos porque no se lograba estabilizar. Y el que no hayan podido tener otra conversación también lo sepultó.

Pero no todo será drama amoroso. Luis Mateucci provocará a Claudio Rojas al punto de hacerlo explotar. El argentino comenzará molestándolo con que quiere conquistar a Hurubachi, estas burlas y provocaciones se mantendrán por el resto del día, y Claudio le advertirá que solo le aguantará hasta la tercera. Hasta que, en una actividad de karaoke, el abogado, cansado del argentino, le lanzará jugo. “¿Qué te crees boludo?, ¿te pensás que sos macho por tirar jugo?, le tiraste a la Nicole, agresivo, viejito boludo”, le dirá Luis. “Yo me voy, en serio”, dirá Claudio, y luego se arrodillará ante Tonka para pedirle disculpas.

En la misma actividad de karaoke, Álvaro Ballero emocionará a todos los presentes cantándole a Ludmila: “Me dediqué a perderte”, de Alejandro Fernández. “Esta canción, cuando nos separamos me fui a la casa de mis papás, a Limache, y en Spotify la puse como número uno y la repetía todo el rato. Es nuestra canción y cuando me la pasaron, la leí y me dio mucha pena porque salen cosas que son muy propias de nuestra relación”, expresará Álvaro con la voz quebrada tras terminar.

“¿Volverías con tu ex? 2” tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.