Club de Rayuela Manuel Moya de Villa Alemana celebra sus 50 años

Uno de los clubes de Rayuela más emblemáticos de la comuna de Villa Alemana este 2021 cumplió 50 años, sin embargo, no los ha podido celebrar de la mejor manera, ya que hace unos meses por disputas internas perdieron su sede, la cual fue demolida sin el consentimiento de los socios, por ello, buscan los apoyos necesarios que les permitan levantar la sede nuevamente y reiniciar sus actividades deportivas y sociales.



Félix Osorio, representante del Club de Rayuela “Moya” como se le conoce popularmente comentó que “hace un tiempo tuvimos un problema con un ex dirigente, quien tomó la decisión sin consultar a los demás de demoler la sede, si bien estaba en mal estado y había que arreglarla, la decisión no fue consultada y ahora no tenemos ni siquiera baños, por lo que no podemos realizar ninguna actividad como las competiciones, porque es una exigencia mínima para realizar un campeonato”.



Según Félix Osorio, “El Moya fue uno de los mejores clubes de la región y por eso ahora da pena ver las condiciones en que estamos, sin sede y sin poder funcionar. Por ello, queremos levantarnos de nuevo, porque la idea es que este espacio pueda ser utilizado por los vecinos y vecinas, además queremos motivar a las nuevas generaciones y por eso esperamos formar una escuela de rayuela para sacar a nuevos rayueleros, porque este es un deporte sano, de mucho respeto, no hay peleas, eso es lo lindo de este deporte y por eso no quiero dejar morir esta disciplina acá en la comuna”.