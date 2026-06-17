COANIQUEM llama a reforzar medidas de prevención ante riesgos de quemaduras en vacaciones de invierno
Con el inicio de las vacaciones de invierno, COANIQUEM alerta sobre el aumento de riesgos de quemaduras en niños y niñas, haciendo un llamado a extremar las medidas de seguridad en el hogar.
Con el inicio de las vacaciones de invierno, los niños y niñas permanecen más tiempo en sus hogares, aumentando la exposición a diversos riesgos de quemaduras. Por ello, COANIQUEM hace un llamado a padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de seguridad, especialmente frente al uso de estufas, hervidores, líquidos calientes y guateros, elementos que durante esta época del año se convierten en una de las principales causas de quemaduras y lesiones prevenibles.
Durante los meses más fríos, el uso más frecuente de sistemas de calefacción y de recipientes con agua caliente incrementa el riesgo de lesiones prevenibles en el hogar. La mayoría de estos eventos ocurre al interior del domicilio y afecta principalmente a niños menores de cinco años. Las quemaduras pueden provocar dolor intenso, hospitalizaciones, cirugías, secuelas funcionales y emocionales que pueden acompañar a los pacientes durante años. Sin embargo, gran parte de estas situaciones pueden prevenirse con medidas simples de cuidado y supervisión.
Las estufas constituyen uno de los principales peligros durante el invierno debido a que los niños pueden acercarse demasiado a superficies calientes o volcarlas accidentalmente. Se recomienda mantener una distancia de seguridad de al menos un metro alrededor de las estufas, instalar barreras de protección cuando existan niños pequeños en el hogar, y evitar que jueguen cerca de equipos de calefacción. Además, se aconseja no secar ropa sobre estufas o calefactores, apagarlas cuando no estén siendo utilizadas, y evitar ubicarlas en espacios de alta circulación o cerca de material inflamable como cortinas o ropa.
Los derrames de agua caliente, té, café, sopa o leche son otra causa frecuente de quemaduras graves en niños pequeños. Se debe ubicar hervidores y recipientes calientes fuera del alcance de los niños, mantener los cables de los hervidores alejados del borde de mesas y muebles, y no transportar ni consumir líquidos calientes mientras se lleva a un niño en brazos. Evitar el uso de manteles que puedan ser tirados por los menores y servir líquidos calientes lejos de los niños, esperando que se enfríen antes de acercarlos.
Los guateros también representan un riesgo, pudiendo provocar quemaduras graves cuando presentan deterioro, filtraciones o cuando se llenan con agua excesivamente caliente. Se recomienda revisar periódicamente el estado del guatero y reemplazarlo si presenta desgaste, nunca utilizar agua hirviendo para llenarlo, no llenarlo completamente y verificar que esté correctamente cerrado. Además, se aconseja no dejar guateros dentro de la cama de niños pequeños, usarlos solo para calentar la cama y retirarlos después.
La supervisión activa de los adultos es la mejor herramienta para prevenir quemaduras. Las situaciones que pueden derivar en quemaduras ocurren en segundos y muchas veces durante actividades cotidianas del hogar. COANIQUEM recuerda que la prevención es responsabilidad de todos y que una acción simple puede evitar lesiones que afecten la vida de un niño o niña para siempre.
“Las vacaciones de invierno son una oportunidad para compartir en familia, pero también requieren mayor atención a los riesgos presentes en el hogar. Invitamos a los padres, madres y cuidadores a tomar medidas preventivas y a supervisar permanentemente a los niños para que disfruten de unas vacaciones seguras y libres de quemaduras”, señala el comunicado.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.