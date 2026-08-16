Cobresal y Deportes Concepción se juegan puntos de oro en la lucha por escapar del fondo

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El encuentro, válido por la fecha 19 del torneo, será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del 13.

La Liga de Primera regresa a las pantallas del 13 este domingo con un enfrentamiento clave para la parte baja de la tabla. Cobresal y Deportes Concepción se medirán en un duelo donde ambos equipos necesitan imperiosamente sumar puntos para mejorar su situación en el campeonato.

El partido se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de este 16 de agosto en el Estadio El Cobre de El Salvador. Los espectadores podrán seguir el encuentro en vivo y en directo a través de la señal 2 del 13, T13 en Vivo, la aplicación 13Go y el sitio 13.cl.

En cuanto al presente de los clubes, los “lilas” se ubican en la 10° posición de la tabla con 23 puntos, lo que les permite ver con cierta tranquilidad los últimos puestos, aunque requieren de una victoria para consolidar su posición. Por su parte, los “mineros” atraviesan una situación compleja, posicionándose en el 15° lugar con 17 unidades, manteniéndose actualmente en zona de descenso.

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