Coca Guazzini regresa a Canal 13 y debuta en las mininovelas: “Faltaban las teleseries verticales en mi carrera”

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La destacada actriz nacional se integra a la nueva producción digital “Mira de quién te burlaste”, marcando su retorno al canal donde inició su trayectoria televisiva en 1981.

Coca Guazzini, una de las actrices más reconocidas de la escena nacional, ha vuelto a Canal 13 para asumir un rol clave en la mininovela “Mira de quién te burlaste”. La producción, que se estrenará este mes de julio a través de las plataformas digitales de la señal, marca un hito en la carrera de la intérprete al incursionar en el formato de teleseries verticales.

La historia se centra en “Silvana Mardones” (María José Illanes), una taxista que busca ejecutar una fría venganza contra “Eric Fernández” (Damián Bodenhöfer), el hombre que la humilló hace 15 años. En este contexto, Guazzini interpreta a “Bianca del Pino”, la poderosa dueña de la viña donde se desarrolla gran parte de la trama. Sobre este nuevo desafío, la actriz comentó: “Esto es una novedad, por lo menos para mí, algo totalmente novedoso, y me provoca curiosidad y lo tomo con mucha emoción, nunca había estado en algo así”.

El proyecto representa un reencuentro con la televisora que vio nacer su carrera en producciones icónicas como “La madrastra”. Al respecto, Guazzini expresó: “Yo me inicié en Canal 13, así que ahí están mis inicios, todos mis recuerdos, mis historias, mis programas de humor, mis grandes éxitos fueron acá. Entonces es muy bonito esto, es como volver a tu casa de la infancia”. Finalmente, sobre su constante evolución profesional, añadió: “Faltaban las teleseries verticales en mi carrera… yo estoy yendo adonde me falte”.

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