Codelco Ventanas inicia pruebas de camión 100% eléctrico para el transporte de cátodos

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La iniciativa piloto evalúa la viabilidad técnica y económica de reconvertir una flota de 25 vehículos pesados, lo que permitiría suprimir el consumo de 725 mil litros de diésel al año.

Codelco División Ventanas, a través de su Dirección de Logística y Servicios Transversales, puso en marcha un plan piloto para evaluar la operación de un camión 100% eléctrico destinado al traslado de cátodos de cobre. La iniciativa forma parte de la estrategia sectorial para incorporar la electromovilidad de alto tonelaje en las rutas interprovinciales de la zona central, midiendo su respuesta en condiciones reales de exigencia industrial.

La unidad en prueba, provista por la firma SANY América Latina, cuenta con una autonomía nominal de 500 kilómetros. El desarrollo operativo de este piloto cuenta además con el soporte técnico de la empresa Transporte Pascual Pizarro Toro, encargada de la conducción y supervisión terrestre de las cargas.

“Dicha capacidad técnica permite cubrir sin inconvenientes el trayecto logístico establecido entre las instalaciones de la División y el Puerto de San Antonio, un circuito que comprende una distancia aproximada de 260 kilómetros entre la ida y el retorno”, explicó Ricardo Weishaupt, gerente general de la División Ventanas de Codelco.

El propósito central de esta fase experimental apunta a consolidar certezas operativas antes de realizar inversiones de mayor envergadura, buscando analizar tanto los resultados técnicos del comportamiento de la batería frente a la geografía de la ruta como las variables económicas de una eventual implementación.

Las proyecciones indican que, si la flota total de 25 camiones que actualmente realiza el servicio de transporte de cátodos fuera sustituida de manera íntegra por unidades eléctricas, se reduciría el consumo anual en 725 mil litros de combustible diésel. En términos de equivalencia ambiental, dicho volumen de mitigación corresponde a retirar de circulación un parque de 420 automóviles, o bien al trabajo de captura anual de carbono que realizan más de 88 mil árboles en etapa de crecimiento.

Finalmente, el Gerente General de Codelco Ventanas indicó que, si bien todavía hay que analizar los resultados técnicos y la conveniencia económica del piloto, “es importante evaluar permanentemente alternativas como ésta, que nos permiten combinar sostenibilidad ambiental con una mayor eficiencia y competitividad, para alcanzar así los compromisos corporativos en materia de producción y medio ambiente, como las metas de descarbonización 2030 de Codelco”.

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