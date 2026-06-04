Colegio Alemán de Viña del Mar dona ropa de invierno a EcoMercado Solidario

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La donación beneficiará a familias vulnerables que participan en los programas del FOSIS, distribuyéndose con la colaboración del municipio.

El EcoMercado Solidario de Viña del Mar, una iniciativa conjunta del FOSIS y la Municipalidad de Viña del Mar, recibió una importante donación de ropa de invierno por parte del Colegio Alemán de la ciudad.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del EcoMercado Solidario, ubicado en el sector de Tranque Forestal, que hasta la fecha ha logrado beneficiar a cerca de 400 familias en situación de vulnerabilidad, proporcionando semanalmente entre 4 y 6 kilos de alimentos y artículos de primera necesidad.

Sandra Soto, profesora y coordinadora de Acción Social del Colegio Alemán, expresó el compromiso de la institución: “Desde la comunidad educativa quisimos sumarnos rápidamente a esta campaña solidaria. Nuestro interés es dejar estandarizada esta actividad de ayuda, para que sea parte de nuestro proyecto anual. Queremos seguir aportando todo este primer semestre”, afirmó.

Por su parte, Carolina Rocco, encargada del Programa EcoMercado Solidario del FOSIS en la Región de Valparaíso, manifestó su satisfacción con la iniciativa: “Esta iniciativa nos tiene super contentos, porque es la primera vez que el programa recibe ropa de invierno, particularmente, para las familias y hogares usuarios del programa”.

Actualmente, el FOSIS opera 26 EcoMercados Solidarios distribuidos en 15 regiones de Chile, incluyendo comunas como Arica, Calama, Vallenar, Coquimbo, Vicuña, Valparaíso, San Felipe, Viña del Mar, San Esteban, Colina, Lo Prado, Maipú, Lo Espejo, San Fernando, Machalí, Linares, Curicó, Coelemu, Hualpén, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Castro, Coyhaique y Punta Arenas.

En sus tres años de funcionamiento, esta iniciativa ha logrado rescatar y distribuir gratuitamente más de 900 mil kilos de alimentos, beneficiando a más de 23 mil familias a nivel nacional. Además de la entrega de productos, el programa incluye capacitaciones en alimentación saludable, manipulación segura de alimentos y manejo de residuos orgánicos, promoviendo de esta manera hábitos sustentables y un apoyo integral a las comunidades participantes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.