Colegio Canadá de Quillota renovará su multicancha para potenciar el deporte y la vida escolar

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Con una inversión superior a los 20 millones de pesos financiados a través de recursos SEP, el establecimiento educacional inició las obras de mejoramiento de su principal espacio deportivo y recreativo.

Con la firma del acta de entrega de terreno se dio inicio oficial al proyecto de mejoramiento de la multicancha del Colegio Canadá de Quillota, una iniciativa que busca renovar uno de los principales espacios de encuentro y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y pedagógicas del establecimiento. Las obras serán ejecutadas por la Empresa Constructora GR SPA y consideran una inversión de $20.005.046, financiada a través de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

El proyecto contempla la aplicación de una nueva capa de pintura de poliuretano en la superficie de la cancha, además de diversas mejoras en su infraestructura, entre ellas el retiro y reinstalación de la malla antipalomas, la limpieza y pintura de vigas y pilares, la reparación de fisuras y grietas, el pulido de la superficie y la demarcación de las distintas disciplinas deportivas, incluyendo la incorporación del logo institucional del establecimiento.

La encargada de la Unidad de Infraestructura y Mantención de la RedQ, Fabiana Lazo, destacó que esta iniciativa permitirá recuperar y potenciar un espacio fundamental para la comunidad educativa. “El proyecto consiste en un recarpeteo de la multicancha mediante la aplicación de una capa de poliuretano, además de mejoras en su estructura metálica, limpieza, pintura y demarcación de las disciplinas deportivas. Esperamos que las obras tengan una duración de 45 días corridos y que, una vez finalizadas, el colegio pueda desarrollar en mejores condiciones sus actividades deportivas y académicas”, señaló.

La profesional agregó que esta inversión responde al compromiso permanente por seguir fortaleciendo los espacios educativos de los establecimientos de la Red de Educación Pública de Quillota. “Este proyecto está financiado con recursos SEP y representa una mejora importante para el Colegio Canadá, ya que permitirá contar con un espacio más seguro, renovado y adecuado para las distintas actividades que diariamente realizan nuestros estudiantes y equipos educativos”, indicó.

La renovación de la multicancha del Colegio Canadá constituye un avance significativo para la comunidad escolar, al recuperar un espacio que favorece la actividad física, la convivencia y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Asimismo, la iniciativa reafirma el compromiso de la RedQ con el mejoramiento continuo de la infraestructura educativa, entendiendo que contar con espacios adecuados contribuye directamente al bienestar y a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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