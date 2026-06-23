Colegio Cristiano de Quillota inaugura proyecto sustentable impulsado por Fondo Concursable de Esval

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La iniciativa permitió implementar un sistema de riego eficiente fortaleciendo el aprendizaje práctico y el cuidado del medioambiente en la comunidad escolar.

Fomentar la educación ambiental y el uso eficiente del recurso hídrico son parte del proyecto “Siembra con Propósito, Riega con Fe” que el Colegio Cristiano de Quillota inauguró gracias al Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” de Esval.

La iniciativa, impulsada por el Centro General de Padres y Apoderados, implementó un sistema de riego, además de un bebedero y lavamanos. Estas mejoras permitirán fortalecer el trabajo de estudiantes y docentes en el invernadero sostenible.

“Felicitamos a la comunidad educativa por esta iniciativa e invitamos a seguir participando en nuestro fondo concursable para continuar desarrollando nuevas mejoras” destacó el subgerente zonal de Esval, Rodrigo Lastra.

El director del establecimiento, Franklin Hiriarte, valoró el avance del proyecto y explicó que “este lugar antes tenía mucha maleza, era un foco de incendios, y decidimos comenzar con una brigada medioambiental. Luego, implementamos el laboratorio ambiental y con este proyecto apoyado por Esval, logramos incorporar el riego y lavamanos”.

Hiriarte agregó que la iniciativa también ha tenido un impacto positivo en la comunidad escolar, asegurando que “hemos visto cómo ha aumentado el interés de los estudiantes por los temas medioambientales”.

El proyecto no solo contribuye al aprendizaje práctico, sino que también promueve la sostenibilidad y el cuidado del entorno, permitiendo que los cultivos desarrollados sean compartidos con la comunidad.

Los propios estudiantes valoraron el aprendizaje y la experiencia. Benjamín Hernandéz, estudiante de segundo medio, indicó que “participar en este taller me gusta mucho. Antes no teníamos sistema de riego y teníamos que llevar agua en bidones, así que esto ha sido súper bueno”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.