23/07/2026
Lo último:
EducaciónQuillota

Colegio Roberto Matta celebró 136 años consolidando su legado en la educación pública de Quillota

Marcelo Andrade Saez

El establecimiento destacó los logros de su comunidad educativa y proyectó nuevos desafíos para seguir fortaleciendo su sello artístico y el desarrollo académico de sus estudiantes.

Estudiantes del Colegio Roberto Matta participando en un pasacalle por el centro de Quillota.

Con un colorido pasacalle por el centro de Quillota, protagonizado por estudiantes y alianzas caracterizadas con diversas temáticas, el Colegio Roberto Matta celebró sus 136 años de vida, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con la comunidad quillotana y su compromiso con una educación integral centrada en el arte, la inclusión y el aprendizaje.

Comunidad educativa celebrando el aniversario con diversas temáticas.

Las celebraciones continuaron con un acto oficial que reunió a autoridades comunales y provinciales, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Durante la ceremonia se destacó la trayectoria del establecimiento, considerado uno de los más emblemáticos y antiguos de la comuna, así como los avances alcanzados en materia pedagógica y el compromiso permanente de toda su comunidad educativa.

Ceremonia de reconocimiento a docentes y asistentes de la educación.

En la ocasión, el director del establecimiento, Rodrigo Cruz, puso en valor el trabajo desarrollado por el equipo docente, destacando que el 58% de los profesores se encuentra en los tres primeros tramos de la Carrera Docente. “Es un hito muy importante para la escuela. Llegué en 2017 como docente, después fui inspector general y este año asumí la dirección. Además soy apoderado, por lo tanto hay mucho cariño en cada decisión que se toma. Siempre ponemos a los estudiantes en el centro”, señaló el director.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Ojo de Pescado y Cecrea invitan a niños a Laboratorio audiovisual de chroma key

Marcelo Andrade Saez

Se inician obras por más de mil 500 millones para agua potable en Quillota

Marcelo Andrade Saez

Junaeb Valparaíso realiza entrega de audífonos médicos a estudiantes de Quillota

Marcelo Andrade Saez

Agregar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *


Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon