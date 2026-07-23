Colegio Roberto Matta celebró 136 años consolidando su legado en la educación pública de Quillota
El establecimiento destacó los logros de su comunidad educativa y proyectó nuevos desafíos para seguir fortaleciendo su sello artístico y el desarrollo académico de sus estudiantes.
Con un colorido pasacalle por el centro de Quillota, protagonizado por estudiantes y alianzas caracterizadas con diversas temáticas, el Colegio Roberto Matta celebró sus 136 años de vida, reafirmando el profundo vínculo que mantiene con la comunidad quillotana y su compromiso con una educación integral centrada en el arte, la inclusión y el aprendizaje.
Las celebraciones continuaron con un acto oficial que reunió a autoridades comunales y provinciales, equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Durante la ceremonia se destacó la trayectoria del establecimiento, considerado uno de los más emblemáticos y antiguos de la comuna, así como los avances alcanzados en materia pedagógica y el compromiso permanente de toda su comunidad educativa.
En la ocasión, el director del establecimiento, Rodrigo Cruz, puso en valor el trabajo desarrollado por el equipo docente, destacando que el 58% de los profesores se encuentra en los tres primeros tramos de la Carrera Docente. “Es un hito muy importante para la escuela. Llegué en 2017 como docente, después fui inspector general y este año asumí la dirección. Además soy apoderado, por lo tanto hay mucho cariño en cada decisión que se toma. Siempre ponemos a los estudiantes en el centro”, señaló el director.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.