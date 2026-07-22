Colegios y jardines infantiles municipales de Quillota retoman clases este jueves
Tras el monitoreo de infraestructura y trabajos preventivos por el sistema frontal, la Red de Educación Pública de Quillota confirmó el retorno a las aulas.
Los establecimientos educacionales municipales de Quillota reanudarán sus actividades este jueves 23 de julio, contando con las condiciones necesarias para recibir de manera segura a los estudiantes tras el reciente sistema frontal que afectó a la comuna con intensas precipitaciones y fuertes vientos.
El retorno fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Unidad de Infraestructura, los equipos directivos y el personal de cada recinto, quienes realizaron labores de inspección, limpieza y habilitación. El director de la RedQ, Marco Berenguela, valoró el esfuerzo realizado: “Hemos trabajado durante estos días junto a nuestro equipo de Infraestructura, los directores, los equipos directivos y el personal esencial de cada establecimiento. Quiero agradecer a todos por el trabajo realizado, porque lograron dejar operativos nuestros colegios y jardines infantiles”.
Berenguela destacó que los recintos resistieron bien el temporal y aseguró que el Programa de Alimentación Escolar funcionará con total normalidad desde el primer día. Asimismo, hizo un llamado a las familias que aún enfrentan dificultades derivadas del sistema frontal, como cortes de suministro eléctrico, a mantener una comunicación constante con sus respectivos establecimientos: “Sabemos que todavía hay familias que están viviendo las consecuencias del temporal. Por eso es muy importante que se comuniquen con los equipos directivos si presentan alguna dificultad. Entendemos la situación de cada familia y queremos entregar el apoyo necesario”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.