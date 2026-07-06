07/07/2026
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Coliseo inicia búsqueda nacional de nuevos talentos del humor para el Festival de Viña 2027

Marcelo Andrade Saez

El programa de talentos de Megamedia recorrerá cuatro ciudades del país para encontrar a los próximos comediantes que buscarán conquistar al Monstruo en la Quinta Vergara.

Participante en el escenario de Coliseo durante las audiciones.

Cuatro de las principales ciudades de Chile se preparan para recibir los castings abiertos de la segunda temporada de “Coliseo”. La producción busca a los comediantes, tanto amateur como profesionales, más destacados del país para ofrecerles la oportunidad de demostrar su talento y aspirar a un cupo en el Festival de Viña 2027.

Retrato de una participante en el set del programa Coliseo.

El proceso de selección comenzará este miércoles 8 de julio en Antofagasta, específicamente en D’ La Barra Teatro Bar, entre las 10:00 y las 18:00 horas. Posteriormente, el jueves 9 y viernes 10 de julio, el equipo se trasladará a La Serena, donde el Inkubiertos Restobar será el punto de encuentro para los interesados, en el mismo horario.

En la zona sur, las audiciones se llevarán a cabo el jueves 9 de julio en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, de 10:00 a 17:00 horas, mientras que el viernes 10 de julio será el turno de Concepción en el Burger Bar de Diagonal Pedro Aguirre Cerda, manteniendo el mismo bloque horario.

Sobre esta iniciativa, Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia, señaló: “Queremos ampliar nuestra búsqueda en regiones para encontrar a los comediantes profesionales y amateur más talentosos de Chile para darles la oportunidad de desarrollar su talento. El año pasado tuvimos una exitosa primera temporada donde múltiples humoristas se dieron a conocer y hoy tienen carreras mucho más consolidadas. Queremos seguir aportando al crecimiento del humor en nuestro país”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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