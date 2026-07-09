Colo-Colo defiende el liderato y la UC busca acercarse a la cima en una nueva jornada de la Liga Femenina

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Este domingo 12 de julio, MegaDeportes transmitirá una doble jornada clave de la fecha 17 del campeonato nacional femenino.

La Liga Femenina 2026 continúa su curso con dos encuentros decisivos que prometen marcar la pauta en la parte alta de la tabla de posiciones. Colo-Colo, actual líder exclusivo del torneo con 43 puntos, se prepara para defender su privilegiada ubicación, mientras que Universidad Católica, tercera con 36 unidades, busca sumar de a tres para acortar distancias con los punteros.

La acción comenzará a las 16:00 horas en el Estadio Monumental, donde las albas recibirán a Palestino. El conjunto árabe, que marcha en la sexta posición con 19 puntos, intentará dar la sorpresa en condición de visitante. Este compromiso contará con el relato de Gustavo Huerta y los comentarios de Alejandro Astudillo a través de la señal de Mega.

Posteriormente, a las 19:00 horas, la Universidad Católica se medirá ante Coquimbo Unido en el Claro Arena. Las “Cruzadas” buscarán aprovechar su localía para seguir escalando, mientras que las “Piratas”, cuartas en la tabla con 28 puntos, necesitan una victoria para mantenerse en la pelea por los puestos de avanzada. El encuentro será transmitido por Mega 2, con el relato de Marcelo González y los comentarios de Daniel Ahumada.

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