Comienza fase de detección de casos especiales tras cierre de aplicación de Ficha FIBE en Valparaíso

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El proceso administrativo busca agilizar el pago de bonos a los damnificados por el sistema frontal, manteniendo mecanismos de reapertura para quienes aún no han sido encuestados.

Equipos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con diversas municipalidades, han finalizado la etapa general de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en la Región de Valparaíso. A la fecha, se han completado más de 8 mil encuestas en las 36 comunas afectadas por el sistema frontal iniciado en julio, permitiendo consolidar las nóminas para el pago de beneficios de emergencia.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda Diez, enfatizó que el cierre del evento es un paso necesario para la gestión de recursos. “Cerrar el evento no es cerrar la puerta a nadie: es el paso administrativo que necesitamos para que las ayudas empiecen a pagarse. Y eso es lo que queremos: que los pagos lleguen a la brevedad. Ahora, en el caso de los hogares que por razones de la propia emergencia no pudieron ser encuestados, la normativa contempla mecanismos claros de reapertura que esta Seremía va a tramitar con la máxima celeridad”, señaló la autoridad.

Para aquellos hogares que no fueron abordados, existe un proceso de reapertura excepcional que los municipios pueden solicitar mediante oficio dentro de los 15 días corridos posteriores al cierre. El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández González, reforzó esta medida indicando: “Hoy nuestra prioridad es que las ayudas lleguen cuanto antes a las familias afectadas. Cerrar una etapa del catastro no significa cerrar la puerta a quienes aún no han sido encuestados. Existen mecanismos para evaluar y reabrir el proceso cuando haya hogares que, por razones objetivas derivadas de la emergencia, no pudieron ser abordados”.

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