Compañía Casa de la Danza presenta ‘Talar’, obra inspirada en el universo poético de Gabriela Mistral

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La nueva creación de la Compañía Casa de la Danza invita a niñas, niños y familias a descubrir el legado de la poetisa a través del movimiento y la música original.

La ciudad de Quilpué será el escenario del estreno de “Talar. Poesía danzada mistraliana”, una propuesta de danza contemporánea que busca acercar el universo poético de Gabriela Mistral a públicos de todas las edades. La obra, que recorre temas como la infancia, la naturaleza, la maternidad y la memoria, se inspira en el tercer poemario de la autora publicado en 1938, resignificando el concepto de “talar” desde la idea de transformación y los ciclos de la vida.

La dirección artística de este montaje está a cargo de María José Veragua Sepúlveda, quien comparte la creación coreográfica con Andrés Cárdenas Godoy. La propuesta destaca por una cuidada puesta en escena que integra la composición musical original de la pianista Carolina Holzapfel Berrenechea y un diseño de vestuario realizado por Gaby Sepúlveda Villegas, elementos que dialogan profundamente con el imaginario mistraliano.

Tras un exitoso ciclo de presentaciones en establecimientos educacionales, la compañía fundada en Quilpué llevará esta experiencia al Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez. La función abierta a la comunidad se realizará el viernes 31 de julio a las 19:00 horas. La entrada es liberada, previa inscripción en el sitio web oficial de actividades de la municipalidad.

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