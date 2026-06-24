Compañía Oxymoro estrena THITA: Una profunda pieza escénica que explora el duelo a través del cuerpo

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Bajo la dirección y coreografía de Ioanna Kerasopoulou, la obra de danza y teatro físico se presentará durante el mes de julio en diversos escenarios de Santiago.

La Compañía Oxymoro estrenará durante el mes de julio, en Santiago, la obra de danza y teatro físico “THITA”, bajo la dirección y coreografía de Ioanna Kerasopoulou. La performance se plantea como una pieza que no habla de la muerte, sino que la habita; que no explica el duelo, sino que lo mueve, preguntando con el cuerpo como único instrumento qué queda cuando alguien se va y el cuerpo todavía lo recuerda.

La propuesta artística parte de una pregunta simple y radical: ¿cómo habita el cuerpo aquello que la mente no puede procesar? De esta manera, la obra no busca responder esa interrogante, sino que la convierte en movimiento, en silencio y en presencia escénica, invitando al espectador a sentir más que a comprender de forma intelectual.

La directora artística y coreógrafa de la compañía, Ioanna Kerasopoulou, ha situado su trabajo en el cruce entre la danza contemporánea y el teatro físico, con especial interés en los procesos de duelo, memoria y corporalidad. “THITA” representa su investigación más profunda hasta la fecha sobre el cuerpo como archivo vivo de experiencia.

“No estamos hablando de la muerte. Estamos en ella, desde el cuerpo. THITA es la pregunta que el duelo deja sin respuesta — y el movimiento es todo lo que tenemos para habitarla”, expresó la artista respecto al sentido de este montaje.

Las funciones de la obra se iniciarán en Matucana 100, donde se presentará del 2 al 5 de julio. Posteriormente, la temporada continuará en el Teatro San Joaquín los días 16 y 17 de ese mes, para finalizar en el Teatro Municipal de Puente Alto los días 24 y 25 de julio.

Las entradas para las presentaciones en Matucana 100 ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticket Plus. Para obtener mayor información sobre las siguientes funciones, las personas interesadas pueden consultar la cuenta de Instagram @compania__oxymoro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.