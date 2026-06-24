Con alta participación familiar debuta la primera “Escuela de Invierno” en el Parque La Reserva de Villa Alemana

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La iniciativa municipal ofrece talleres gratuitos de conexión con la naturaleza durante las vacaciones escolares y culminará este sábado con una gran Feria Ambiental.

Con una alta participación de niños de todas las edades se dio comienzo a la primera versión de la “Escuela de Invierno 2026” en el Parque La Reserva de Villa Alemana. Esta alternativa para las vacaciones escolares ideada por la Municipalidad de Villa Alemana se extenderá con diversos talleres hasta el viernes 26 de junio, finalizando el sábado 27 con una gran Feria Ambiental que incluirá, entre otros atractivos, una corrida familiar que ya tiene un centenar de personas inscritas.

El director de la Dirección Ambiental de la Municipalidad de Villa Alemana, Alejandro Vives, se mostró feliz por el éxito de convocatoria de esta escuela: “la acogida que tuvimos de la comunidad ha sido extraordinaria. Tenemos los cupos llenos, los niños lo están pasando muy bien con sus papás en una actividad recreativa, familiar y de conexión con el parque y la naturaleza. La parrilla programática es muy variada, pero igual vamos a ir tomando las opiniones de la gente para ir mejorando porque estamos pensando en hacer una actividad similar en el verano”.

De hecho, la oferta de esta “Escuela de Invierno” incluye recorridos por el parque, actividades como “A jugar en familia”, “Manos en la tierra”, “Germina tu semilla nativa”, “Aprende coloreando las especies del parque”, “Atletismo en la naturaleza”, “Búsqueda del tesoro”, “Malabaristas por un día” y un taller de fotografía, entre otras. Todas ellas son de carácter gratuito previa inscripción y están pensadas para niños desde los tres a los 12 años de edad.

La guardaparque Belén Zárate resaltó que la “Escuela de Invierno” es fruto del trabajo colaborativo de diferentes unidades de la Municipalidad de Villa Alemana. “Tenemos apoyo de la unidad de Deportes, de Turismo, de la Oficina de la Juventud, Niñez y Adolescencia, del programa Senda Previene. Además, también contamos con apoyo de RENAMU (Reserva Natural Municipal Piedras Blancas), que es un parque de Limache, y de organizaciones ambientales como REVA, que son parte de La Reserva. Entonces, fue un trabajo colaborativo y de apoyo para llevar a cabo esta ‘Escuela de Invierno’ que ojalá se pueda establecer como un programa que se realice los siguientes años”, indicó.

Quienes disfrutaron de las primeras actividades de este evento en el Parque La Reserva agradecieron que la Municipalidad de Villa Alemana haya impulsado este panorama para las vacaciones de invierno, fomentando el contacto con la naturaleza y la difusión de un espacio de fácil acceso. Sonia Ríos, por ejemplo, asistió con su hijo Gabriel a la primera jornada de la “Escuela de Invierno”, y comentó que “me parece una excelente actividad, me enteré por las redes sociales de la Municipalidad, las sigo desde que llegamos a Villa Alemana, nos enteramos de todas las actividades y ahora estuvimos pendientes del inicio de las inscripciones. Es súper bueno y súper útil que tengan actividades para seguir aprendiendo, distraerse al aire libre y salir de las casas”.

Algo similar opinó María José Tapia, quien indicó que “sabíamos de la existencia de este parque, entonces teníamos mucha curiosidad de venir y conocerlo. Nuestros hijos tienen siete años, les gusta estar en la naturaleza, hacer actividades con plantitas, con tierra, todo lo que sea sensorial es de su agrado. Ojalá se puedan repetir estas actividades y que otros lugares similares repliquen esta iniciativa que en invierno los niños necesitan para no estar en la casa, en el celular o viendo tele. Es mucho mejor que estén participando y admirando estos lugares que están cerca de nuestras casitas”.

Si bien los talleres se desarrollarán hasta el viernes, la “Escuela de Invierno” finalizará el sábado con una gran Feria Ambiental para la cual no es necesaria inscripción previa. La jornada se desarrollará desde las 10:30 a las 16:30 horas e incluirá diversas actividades, entre las que destaca una corrida familiar que ya tiene 100 personas inscritas. Además, habrá más de 10 stands con expositores, show de títeres, dos bingos familiares (que sí requieren inscripción), junto a entretenidas sorpresas, finalizando con la plantación de un árbol nativo en el Parque La Reserva.

Por último, los responsables del Parque La Reserva informaron que, si bien las inscripciones para la “Escuela de Invierno” ya están cerradas en la mayoría de los talleres, de todos modos está abierta la opción para visitar el recinto de manera particular, en horario de 08:30 a 17:00 horas. La entrada es gratuita y mayores informaciones se pueden encontrar en el perfil de instagram @parquelareserva_va

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.