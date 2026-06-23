Con alta participación femenina y despliegue territorial cierran convocatorias de Corfo en la Región de Valparaíso

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Los programas de Difusión Tecnológica y Semilla Expande recibieron decenas de postulaciones orientadas a fortalecer la innovación, la digitalización y el desarrollo sostenible en las distintas provincias de la zona.

La dirección regional de Corfo Valparaíso dio a conocer los resultados de sus recientes convocatorias, destacando una alta participación de empresas y emprendedores en los instrumentos Programa de Difusión Tecnológica (PDT) y Semilla Expande. Ambas iniciativas buscan fortalecer la productividad, la innovación y el crecimiento de proyectos con potencial de impacto en el territorio.

En total, se registraron 12 postulaciones a la convocatoria del Programa de Difusión Tecnológica y 60 al concurso Semilla Expande, herramientas orientadas a impulsar la transferencia de capacidades y el escalamiento de innovación y emprendimientos en la Región de Valparaíso.

“En Corfo somos puente entre la academia, las empresas y la innovación. Traemos el conocimiento de las universidades, lo conectamos con la capacidad de inversión e innovación de las pymes y lo convertimos en soluciones reales que hacen crecer a Valparaíso”, sostuvo el director regional de Corfo, Samuel Chávez.

En el caso del Programa de Difusión Tecnológica, las postulaciones apuntan a promover la incorporación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en sectores productivos estratégicos. Esta línea permite acercar soluciones tecnológicas a empresas y organizaciones, favoreciendo mejoras en competitividad, sostenibilidad y adaptación a nuevos desafíos productivos.

Por su parte, el concurso Semilla Expande Región de Valparaíso recibió 60 postulaciones de empresas con proyectos de emprendimiento innovador y alto potencial de crecimiento. De este total, 16 iniciativas son lideradas por mujeres, lo que representa una señal relevante del avance de la participación femenina en el ecosistema regional de innovación y emprendimiento.

Desde el punto de vista territorial, las postulaciones provinieron de todas las provincias de la Región de Valparaíso, reflejando una cobertura amplia y descentralizada. La distribución fue liderada por la provincia de Valparaíso, con 37 postulaciones, seguida por Marga Marga y Quillota, con 7 iniciativas cada una. Además, se registraron postulaciones desde Rapa Nui, Los Andes, San Felipe, Petorca y San Antonio.

Respecto de los sectores priorizados, las postulaciones en la convocatoria Semilla Expande se concentran principalmente en Nuevas Tecnologías Digitales e Industria 4.0, que lideran con un 18% del total. También destacan iniciativas vinculadas a producción agrícola sostenible y alimentos procesados, industrias creativas, construcción sustentable y naval, áreas que responden a vocaciones productivas y desafíos estratégicos de la región.

Semilla Expande está orientado a apoyar emprendimientos innovadores que ya cuentan con validación comercial, mediante cofinanciamiento para el crecimiento inicial y el despegue comercial, además de servicios de apoyo para fortalecer la implementación y expansión del negocio. En la convocatoria regional, las propuestas debían ejecutarse o tener aplicación en la Región de Valparaíso y alinearse con ejes estratégicos definidos para el territorio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.