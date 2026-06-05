Concejales de Villa Alemana se reúnen con Ministro de Seguridad por sitios eriazos y refuerzo policial

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La reunión permitió exponer las principales preocupaciones de vecinos y vecinas respecto a la seguridad en distintos sectores de la comuna, planteando la urgencia de recuperar espacios y aumentar la dotación de Carabineros.

Los concejales de Villa Alemana, Alejandro Gazmuri y Daniel Erraz, junto a un grupo de vecinas de la comuna, sostuvieron una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, instancia en la que abordaron las principales problemáticas que afectan a los barrios de la ciudad, especialmente la existencia de sitios eriazos que se han transformado en focos de delincuencia e incivilidades.

Durante el encuentro, las autoridades comunales plantearon la necesidad de avanzar en la recuperación de estos espacios, muchos de los cuales generan inseguridad entre los vecinos y afectan directamente la calidad de vida de las familias. Asimismo, solicitaron fortalecer la presencia policial en la comuna mediante un aumento de la dotación de Carabineros, señalando que Villa Alemana requiere al menos 10 nuevos efectivos para reforzar las labores preventivas y responder de mejor manera a las necesidades de seguridad de la comunidad.

La reunión se desarrolló tras la exposición realizada por el ministro ante el Senado, donde presentó los principales ejes de la estrategia nacional de seguridad, centrados en la prevención del delito, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de las policías. Además, se abordó el plan de recuperación de barrios impulsado por el Gobierno, iniciativa que fue valorada por los asistentes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.