Concejales porteños destacan avances de obras de reparaciones de emergencia y mantención vial en Valparaíso

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Ediles conocieron el detalle de los trabajos que se están desarrollando en distintos puntos de la comuna.

Un importante avance en materia de mejoramiento de la seguridad vial de peatones y conductores de Valparaíso es el que se está ejecutando el municipio en distintos puntos del plan, Laguna Verde y Placilla de Peñuelas, a través de la ejecución del proyecto de “Suministro de reparaciones de emergencia y mantención vial en Valparaíso” por un monto de $1.000.000.000, inversión íntegramente municipal.

Durante la reciente sesión de la Comisión de Normativa y Régimen Interno se dio a conocer el detalle de los sectores intervenidos y los avances que presentan las obras. En específico, se trata de siete puntos de la ciudad intervenidos y en proceso de ejecución: tres en Placilla de Peñuelas terminados y uno en ejecución. Mientras que en espera de realización se encuentran calle Pellé; Avenida 11 de Septiembre en Rodelillo, entre Avenida Rodelillo y Calle 1 y calle Budge, entre calles General Mackenna y Yerbas Buenas.

Tras la exposición sobre el estado de avance del proyecto, el concejal Jorge López manifestó que “fue bastante completa y precisa. Todos los vecinos necesitábamos saber dónde iba a ser, cuándo iba a ser, cuáles eran los puntos que se iban a atacar y ahí, justamente se nos entregó toda la información, incluso hasta con los presupuestos”.

En tanto, el concejal Vicente Celedón sostuvo que “en este caso son $1.000 millones que están interviniendo nuestra comuna, poniendo la inversión municipal donde más se necesita. La verdad estamos contentos desde el Concejo, pues ya se ha comenzado en Placilla, se va a seguir abordando el plan de la ciudad y, por supuesto, los cerros. Continuamos con la calle Pellé, por ejemplo, la calle 11 de Septiembre en Rodelillo y, posteriormente, otros sectores de Valparaíso. Desde Placilla estamos contentos, porque la inversión municipal tiene que ser acorde a la cantidad de población que existe en el sector”.

Esta iniciativa contempla la reparación de calzadas que presentan deterioro y/o pérdida de material en distintos sectores de Valparaíso, a través de reparaciones de la calzada asfáltica, calzada de hormigón, calzada de adoquín y un recarpeteo asfáltico en caliente.

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