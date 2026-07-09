Concejo Municipal de Valparaíso aprueba modificación al Plan Regulador para ampliar Hospital Carlos Van Buren

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Este paso permitirá generar un marco normativo actualizado acorde a las necesidades presentes y futuras de la red pública de salud.

Por unanimidad, el Concejo Municipal porteño aprobó la Modificación Sustancial al Plan Regulador Comunal (PRC) para la ampliación del Hospital Carlos Van Buren. Esta medida responde a lo requerido por el Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio (SSVSA), con el objetivo de adecuar la normativa urbanística vigente, permitir la expansión del recinto hospitalario y facilitar la construcción del futuro Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

La intervención contempla el predio actual del hospital y tres terrenos aledaños, manteniendo el emplazamiento histórico del establecimiento. Tras la votación, el director de SECPLA, Cristóbal Mira, aseveró que “hoy damos un paso muy importante para el futuro del Hospital Carlos Van Buren y de la salud pública de nuestra región. Como Municipalidad, estamos haciendo nuestra parte: iniciando el proceso de modificación del Plan Regulador Comunal para entregar viabilidad urbanística a la ampliación del hospital, haciéndonos cargo de la responsabilidad que nos corresponde para destrabar un proyecto largamente esperado por las porteñas y porteños”.

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres destacó la relevancia del acuerdo: “Es totalmente relevante y yo diría que es un hecho histórico para la comuna de Valparaíso el trabajo que se está desarrollando ahora de manera virtuosa con el gobierno, de manera virtuosa con el servicio de salud y particularmente, que ha empujado este municipio, que luego de 40 años, está logrando resolver una deuda histórica del Estado de Chile con Valparaíso, que es la construcción de infraestructura hospitalaria”.

Finalmente, el concejal Dante Iturrieta señaló que “es una muy buena noticia para Valparaíso, debido a que empieza, formalmente, la modificación del Plan Regulador para realizar la ampliación del Hospital Van Buren en el sector que corresponde. Por lo tanto, creo que hoy día ya basta de palabras y se entra a tierra derecha a concretar con los trabajos técnicos, con Secpla y Asesoría Urbana, un trabajo que los vecinos de Valparaíso están esperando mucho”.

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