Concón expone su ordenanza de protección de humedal ante municipios de todo Chile

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La Municipalidad de Concón fue invitada por Sernatur a presentar su destacada “Ordenanza de Protección del Humedal” en el Simposio de Legislación Turística en Arica, consolidándose como referente en turismo sostenible a nivel nacional.

La Municipalidad de Concón expuso ante representantes de comunas y actores del desarrollo turístico de todo el país su “Ordenanza de Protección del Humedal” durante el Simposio de Legislación Turística celebrado en Arica. Este encuentro, organizado por la Asociación de Municipios Turísticos de Chile (AMTC), es el más importante del sector a nivel nacional.

Esta política local integra la conservación ecológica y la actividad turística responsable en un mismo instrumento normativo, lo que motivó la invitación del Servicio Nacional del Turismo (Sernatur), que identificó la experiencia de Concón como una de las buenas prácticas más destacadas del país en materia de turismo sostenible.

Durante la exposición, se detalló el proceso de elaboración y puesta en marcha de la ordenanza, sus mecanismos de educación ambiental y el protocolo de buenas prácticas dirigido tanto a visitantes como a operadores turísticos que desarrollan actividades en el entorno del humedal. La presentación fue recibida con gran interés por parte de municipios costeros y lacustres que buscan resolver la tensión entre el flujo turístico y la preservación de ecosistemas.

La directora de turismo y fomento productivo de la Municipalidad de Concón, Carol Olivares, precisó en la actividad que “la implementación de nuestra Ordenanza de Protección del Humedal demuestra que es posible avanzar hacia un desarrollo turístico que valore y que también proteja nuestro patrimonio natural. En Concón, entendemos que la conservación de nuestros ecosistemas no es un obstáculo para el turismo, sino que es toda una oportunidad para construir un destino más sostenible, más responsable y también atractivo para las futuras generaciones.”

La participación de Concón como expositor en el Simposio posiciona a la comuna como un nodo de conocimiento para el municipalismo turístico chileno, en un momento en que el país discute nuevas regulaciones para los ecosistemas.

Con esta iniciativa, Concón refuerza su trayectoria hacia un modelo de desarrollo turístico donde la protección del patrimonio natural no frena la actividad económica, sino que la proyecta en el largo plazo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.