Concón recibe certificación ambiental y reconocimiento por su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático

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La Seremi del Medio Ambiente otorgó la certificación en nivel intermedio al municipio tras alcanzar un 95% de cumplimiento en sus metas de gestión sustentable.

En una ceremonia realizada en dependencias de la municipalidad, y con la presencia del Comité Ambiental Comunal (CAC) y el Comité Ambiental Municipal, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, hizo entrega al alcalde, Freddy Ramírez, de la certificación ambiental en nivel intermedio que otorga el Ministerio del Medio Ambiente, junto a un reconocimiento por el trabajo logrado tras la aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático.

Según reportes de la Seremi del Medio Ambiente, el Municipio de Concón alcanzó la certificación ambiental en nivel Intermedio con un 95% de cumplimiento de los requisitos establecidos para esta etapa. Este resultado refleja el compromiso institucional y comunitario con el fortalecimiento de la gestión ambiental local.

Durante este nivel, el municipio consolidó la implementación de su Estrategia Ambiental Comunal (EAC) mediante el desarrollo de acciones concretas, tales como la protección del patrimonio natural, la gestión integral de residuos, la educación y sensibilización ambiental, la fiscalización ambiental y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.

Asimismo, la municipalidad elaboró y aprobó su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, una herramienta clave que la Ley Marco de Cambio Climático mandata a los municipios con el fin de enfrentar los desafíos del cambio climático desde una perspectiva local.

“Estamos muy contentos entregando al alcalde y su equipo municipal una gran certificación por cumplir el programa SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal, que habla del compromiso de esta comuna por el cuidado del medio ambiente. También estamos entregando un certificado que reconoce la aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Así que nos vamos muy contentos con la entrega de estos 2 reconocimientos que reflejan el compromiso ambiental de Concón”, indicó la Seremi Francisca Garay.

Dentro de otras acciones, el municipio avanzó en la incorporación de medidas de sustentabilidad interna, la actualización de contenidos ambientales en su sitio web institucional y el fortalecimiento de la planificación ambiental comunal mediante la inclusión de criterios ambientales en diversos instrumentos de gestión local.

Por su parte, el alcalde Freddy Ramírez señaló: “Para nosotros es tremendamente relevante estos hitos que la SEREMI del Medio Ambiente nos ha reconocido. Hemos obtenido la certificación ambiental que nos categoriza en el cuidado y trabajo del medio ambiente y dimos cumplimiento al Plan de Acción Climático, que nos lleva al trabajo de desarrollo sustentable, ecológico y amigable con el medio ambiente. Como Municipio de Concón creemos que el desarrollo es posible cuidando nuestro ecosistema natural”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.