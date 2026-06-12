Concón se posiciona como referente internacional en iluminación pública inteligente en congreso de Brasil

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La comuna de Concón compartió su experiencia en el Congreso Paulista de Iluminación y Ciudades del Futuro (CPIIC 2026) en São Paulo, Brasil, destacando su proyecto de recambio de luminarias LED.

La comuna de Concón sigue consolidándose como un referente en innovación urbana y sostenibilidad tras su participación en el Congreso Paulista de Iluminación y Ciudades del Futuro, CPIIC 2026, un evento internacional desarrollado en São Paulo, Brasil. El encuentro reunió a autoridades, especialistas y empresas vinculadas al desarrollo de ciudades inteligentes, eficiencia energética y modernización del alumbrado público.

En representación de la comuna, el alcalde Freddy Ramírez expuso en el panel “Iluminar con Responsabilidad, Liderar con Innovación: Nueva Normativa de Contaminación Lumínica DS1 / 2022 MMA”. En su presentación, destacó los alcances del proyecto de recambio masivo de luminarias LED en Concón, subrayando su impacto positivo en la seguridad, la recuperación de espacios públicos, el cuidado ambiental y la eficiencia municipal, logrando una reducción del 30% en el costo comunal de alumbrado público.

“Venimos a São Paulo a compartir una experiencia que para Concón ha sido muy importante: demostrar que la modernización del alumbrado público no es solo cambiar luminarias, sino mejorar la seguridad, recuperar espacios para las familias y avanzar hacia una comuna más eficiente y sustentable”, señaló el alcalde Freddy Ramírez.

La iniciativa contempló la instalación de 3.733 nuevas luminarias LED, con una inversión superior a los $2.259 millones, financiados por el Gore y el municipio, bajo la visión estratégica del Plan Ciudad Concón 2030. Este exitoso proyecto modernizó gran parte del sistema de alumbrado público comunal, incorporando tecnología más eficiente y criterios para disminuir la contaminación lumínica.

El alcalde agregó que este avance forma parte de una visión de ciudad integral: “Cuando planificamos Concón al 2030, hablamos de obras concretas que se sienten en la vida diaria de nuestros vecinos: calles mejor iluminadas, barrios más seguros y una gestión municipal responsable con los recursos públicos y con el medioambiente”.

La presentación resaltó cómo la mejora en la iluminación de calles, plazas y espacios deportivos fortaleció la percepción de seguridad, favoreció el uso nocturno de los espacios públicos y contribuyó a una ciudad más sustentable, con una iluminación cálida, uniforme y responsable con el entorno. La experiencia de Concón fue presentada como un modelo replicable para otras ciudades de Chile y Latinoamérica, demostrando que las comunas intermedias pueden liderar procesos de innovación urbana con impacto directo en la calidad de vida.

Con esta participación internacional, Concón consolidó su experiencia como un caso concreto de modernización municipal, integrando tecnología, planificación urbana, seguridad pública y cuidado del medioambiente bajo una misma visión. Cabe destacar que la comuna fue premiada por la Fundación Cielos de Chile por su proyecto “Reposición alumbrado público aéreo comuna de Concón”, en la categoría Alumbrado Vehicular.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.