CONDEPP respalda creación de plataforma social para pescadores y propone financiamiento mediante licitación de licencias industriales
La organización, que agrupa a 67.000 pescadores artesanales, valoró el avance en la iniciativa, pero advirtió que sin una fuente de recursos permanente, el proyecto corre el riesgo de quedar solo en buenas intenciones.
El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP A.G.) valoró que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) hayan asumido la creación de una plataforma social para el sector, una demanda que la organización ha impulsado durante más de una década. La propuesta busca otorgar cobertura estructural ante riesgos y emergencias propias del trabajo en el mar, incluyendo seguros para embarcaciones, fondos de emergencia ante catástrofes y protección previsional y de salud.
Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP, manifestó: “Nos hubiera gustado que el subsecretario nos hubiese invitado, dado que llevamos tanto tiempo empujando este tema y fuimos los primeros en levantarlo. Aun así, es de celebrar que tanto la Subsecretaría de Pesca como la CONAPACH se hayan subido de una vez a este carro, que esperamos sea victorioso. Solo queremos manifestar nuestra preocupación respecto a cómo se va a financiar, porque si la propuesta no viene aparejada de una fuente de recursos permanente, no es más que una declaración de buenas intenciones”.
La organización propone que el financiamiento provenga de la licitación de las licencias de pesca industrial que vencen en 2032. Según estimaciones de expertos, la recaudación adicional por esta vía podría ser hasta ocho veces superior a lo que actualmente paga la industria, permitiendo sostener la plataforma sin depender de voluntades políticas gubernamentales.
Finalmente, el dirigente expresó su preocupación por la composición de las mesas de trabajo actuales: “Esperamos que la Mesa de Urrutia no sea una nueva versión de la Mesa de Longueira con algunos actores que se repiten el plato”, puntualizó Cortés, instando a que el respaldo de las autoridades se traduzca en un proyecto de ley concreto con mecanismos de financiamiento definidos.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.