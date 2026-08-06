CONDEPP respalda creación de plataforma social para pescadores y propone financiamiento mediante licitación de licencias industriales

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La organización, que agrupa a 67.000 pescadores artesanales, valoró el avance en la iniciativa, pero advirtió que sin una fuente de recursos permanente, el proyecto corre el riesgo de quedar solo en buenas intenciones.

El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP A.G.) valoró que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) hayan asumido la creación de una plataforma social para el sector, una demanda que la organización ha impulsado durante más de una década. La propuesta busca otorgar cobertura estructural ante riesgos y emergencias propias del trabajo en el mar, incluyendo seguros para embarcaciones, fondos de emergencia ante catástrofes y protección previsional y de salud.

Hernán Cortés Bernal, presidente de CONDEPP, manifestó: “Nos hubiera gustado que el subsecretario nos hubiese invitado, dado que llevamos tanto tiempo empujando este tema y fuimos los primeros en levantarlo. Aun así, es de celebrar que tanto la Subsecretaría de Pesca como la CONAPACH se hayan subido de una vez a este carro, que esperamos sea victorioso. Solo queremos manifestar nuestra preocupación respecto a cómo se va a financiar, porque si la propuesta no viene aparejada de una fuente de recursos permanente, no es más que una declaración de buenas intenciones”.

La organización propone que el financiamiento provenga de la licitación de las licencias de pesca industrial que vencen en 2032. Según estimaciones de expertos, la recaudación adicional por esta vía podría ser hasta ocho veces superior a lo que actualmente paga la industria, permitiendo sostener la plataforma sin depender de voluntades políticas gubernamentales.

Finalmente, el dirigente expresó su preocupación por la composición de las mesas de trabajo actuales: “Esperamos que la Mesa de Urrutia no sea una nueva versión de la Mesa de Longueira con algunos actores que se repiten el plato”, puntualizó Cortés, instando a que el respaldo de las autoridades se traduzca en un proyecto de ley concreto con mecanismos de financiamiento definidos.

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