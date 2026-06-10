Confesiones y juicios marcan nuevo capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2”

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Yamila Reyna revelará la infidelidad de Américo y Raimundo Cerda hará una potente confesión sobre Faloon Larraguibel en un episodio cargado de emociones y controversias.

Esta noche en “¿Volverías con tu ex? 2”, los juicios de Carmen Gloria Arroyo continuarán generando conflictos entre las parejas. Además, los sentimientos estarán a flor de piel con inéditas confesiones de Yamila Reyna sobre Américo y Raimundo Cerda, quien se mostrará más nostálgico que nunca recordando a Faloon Larraguibel.

El capítulo iniciará con el juicio del abogado Claudio Rojas y su ex, Hurubachi Pardo. Se juzgará al abogado por no apoyar a Hurubachi tras la muerte de su madre y, según testigos, por molestarse cuando ella salía con sus amigas para distraerse y pasar la pena. La excusa de Claudio enfurecerá a la abogada Arroyo: “Si hubiese tenido más herramientas emocionales hubiese podido ser mejor apoyo para ella en ese momento”. La jueza respondió: “Tú lo llamas herramientas emocionales, yo lo llamo un machismo exacerbado, no quieres que trabaje, no quieres que se junte con sus amigas, quieres controlar sus horarios”. Pero Claudio no la dejó terminar y le preguntó directamente a Huru: “¿Soy machista yo? Eso es lo que me preocupa, lo que ella piensa”. La abogada replicó: “Cuando yo te hago una pregunta a ti y tú le dices a ella qué opina respecto a lo que yo te pregunto a ti, es una intimidación”. Hurubachi revelará un comentario de Claudio que dejará descolocada a la abogada: “Me dijiste que por la plata que yo ganaba preferías pasármela tú”. La jueza preguntó: “Y si eso no es machismo, ¿qué es?”

Por otro lado, Raimundo Cerda confesará que sigue afectado tras su quiebre con Faloon Larraguibel, y explicará que el gran motivo de su separación fueron los traumas del pasado que se hacían presentes en sus discusiones. Guarén le preguntó si estaba en sus planes casarse, y él le dijo que sí, que en su momento lo quiso hacer con Faloon: “En su minuto encontré toda esa tranquilidad, eso me encantaba y me enamoraba. Ella ha tenido atados muy grandes en su vida y cuando teníamos discusiones a ella se le activaban cosas, y a mí también, y eso incrementaba todo, eso empezó a desgastar la relación de nosotros. Reacciones de ella por cualquier cosa, cualquier pregunta”. Y agregó: “Con ella me dejé llevar, pasó el tiempo, nos enamoramos, nos acompañamos en situaciones terribles. Siempre a ella la vi como un trofeo, me encantaba de verdad, estaba vuelto loco. Es imposible llegar y olvidarme con otra persona de ella”.

Yamila Reyna también tendrá un momento de sinceridad: contará cómo fue el declive de su relación con Américo y la infidelidad que le partió el corazón. La actriz detallará los íntimos momentos que pasaron juntos y que, por sus problemas con el alcohol, comenzó a ser violento por teléfono y buscaba excusas para empezar a pelear con ella, y aun así siempre lo cuidó. Hasta que llegó un momento en el que, después de un show, llegaron a su casa en Santiago donde convivían, y Américo tomó sus cosas y se fue a la casa de su ex. “Se fue a la casa de la ex y cuando pasa esta situación, yo veo su celular y me llamaba a mí y la llamaba a ella, estuvo todo el viernes y todo el sábado jurándole amor mientras estaba conmigo, mientras se iba a casar conmigo, me terminó de partir esa actitud, lo sentí un insulto, una falta de respeto. A los tres días me llama para sacar su ropa y ni siquiera me pidió perdón. Hasta el día de hoy nunca he escuchado un perdón de su boca. Después hubo una cautelar que existe hasta hoy… Lo que yo hice fue por mí y fue por él también, aunque parezca ilógico. El día de mañana lo puede volver a hacer con otra persona y el final puede ser peor. En esta demanda no estoy pidiendo plata, no quiero plata, lo que yo estoy pidiendo en esta demanda es que se le exija una terapia a él, aunque no esté a mi lado quiero que tenga una mejor vida, más linda y más sana psicológicamente, que estos monstruos no se le vuelvan a acercar nunca más”, dirá Yamila Reyna.

“¿Volverías con tu ex? 2”, de domingo a jueves, es conducido por Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.