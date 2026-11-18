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La medida, que mantiene el valor de los 20 fármacos más vendidos por seis meses, generó un aumento inmediato en la adquisición de tratamientos crónicos.

Un aumento inmediato y significativo en las ventas registró la Red de Farmacias Populares de Valparaíso tras el anuncio municipal de congelar los precios de los 20 medicamentos más solicitados por la comunidad. La medida, anunciada el pasado 5 de noviembre, que garantiza un valor fijo por los próximos seis meses, generó que cientos de porteños acudan a las farmacias populares para asegurar sus tratamientos a un precio justo, confirmando el éxito de la política de Salud Municipal.

La iniciativa, impulsada por la administración de la alcaldesa Camila Nieto, busca amortiguar de manera directa el impacto del alto costo de la vida en un ítem tan crítico como la salud. El impacto del anuncio quedó en evidencia al comparar las ventas de los mismos medicamentos durante la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025 y la del 9 al 13 de noviembre del presente año, posterior al inicio de la política de congelamiento. En total, este año fueron vendidas 1119 unidades versus las 650 del año 2025, un 72% más que la misma semana del año pasado.

El caso más destacado es el de la Zopiclona de 7,5 mg, recetada para trastornos del sueño, que saltó de 21 cajas vendidas en 2025 a 186 en 2026, es decir, un 785% más. Esta misma tendencia al alza se replicó en tratamientos de uso masivo como el Losartán de 50 mg, que creció de 110 a 184 unidades vendidas, y el Bisoprolol de 2,5 mg, que aumentó de 6 a 50 cajas dispensadas.

Al respecto, el Gerente General de la Corporación Municipal de Valparaíso, Mario Del Carpio, comentó que “la alcaldesa Camila Nieto nos pidió hacer todo lo posible para apoyar a los porteños y porteñas con esta medida. Por los resultados que vemos de los primeros días de implementación, observamos que ha tenido una buena recepción de la comunidad, así que vamos a seguir en la misma línea, ajustando los detalles para que la medida sea sostenible en los 6 meses comprometidos con la comunidad. Esta iniciativa es sin duda un apoyo directo a la economía familiar de todos nuestros vecinos y vecinas de Valparaíso”.

Las farmacias populares se encuentran en Plaza Victoria, Avenida Argentina esquina Victoria, Placilla de Peñuelas, Laguna Verde y Cerro Placeres. En todas las sucursales pueden encontrar los 20 medicamentos con los precios congelados.

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