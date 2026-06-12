Conmemoración del Día del Mártir de Carabineros reúne a autoridades regionales

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Autoridades regionales participaron en ceremonias para rendir homenaje a los funcionarios de Carabineros caídos en cumplimiento del deber.

El Día del Mártir de Carabineros, que se conmemora cada 12 de junio, fue el escenario para que autoridades regionales del Gobierno rindieran homenaje a los más de 1200 funcionarios que han entregado su vida en el cumplimiento de su deber desde 1927. La fecha fue instaurada oficialmente en abril de 2022 en reconocimiento al Vice Sargento 1° Guillermo Aguilera Pastene, primer mártir de la institución.

Las ceremonias incluyeron actos solemnes, ofrendas florales y momentos de recogimiento. En representación del Gobierno, la seremi de gobierno, Rosario Pérez, expresó: “En nombre del Gobierno de Chile, queremos expresar nuestro profundo respeto y reconocimiento a cada uno de los carabineros y carabineras que hicieron el máximo sacrificio por la seguridad de las chilenas y los chilenos. En esta fecha, también acompañamos con respeto y afecto el dolor y el duelo de sus familias, seres queridos y compañeros. Sabemos que detrás de cada mártir hay una historia, una familia y una ausencia que permanece viva en el tiempo. Chile debe cuidar a quienes nos cuidan”.

Por su parte, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, señaló que “en el Día del Mártir de Carabineros de Chile, rendimos homenaje a esos 1252 hombres y mujeres, que entregaron su vida en cumplimiento del deber, sirviendo con valentía, honor y compromiso a nuestro país. Su sacrificio permanece como ejemplo de vocación y entrega al servicio público. Como Gobierno, reafirmamos nuestro respeto y gratitud hacia sus familias y hacia cada carabinero que diariamente trabaja por la seguridad de todos los chilenos”.

Durante la jornada, se destacó el compromiso, la vocación de servicio y el legado de los funcionarios caídos, relevando la importancia de preservar su memoria y reconocer la labor que desarrolla Carabineros de Chile. En la ceremonia se expresó un especial reconocimiento a las familias de los mártires, cuyo ejemplo por Chile constituye un testimonio permanente de los valores que inspiran a la institución.

Adicionalmente, se informó que el delegado presidencial, Manuel Millones, anunció la presentación de una querella por parte del ministerio de Seguridad tras un procedimiento policial en Valparaíso donde un carabinero fue atropellado por un sujeto detenido por femicidio frustrado. “Como gobierno, vamos a respaldar siempre a nuestros carabineros y vamos a perseguir la responsabilidad para que aquellos que atenten con la vida de un carabinero paguen con la cárcel”, afirmó Millones.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.