Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Quilpué realiza simulaciones de flujos de atención en el nuevo Hospital Provincial Marga Marga

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En espera de la apertura gradual y progresiva del establecimiento, la visita de los usuarios permitió revisar accesos, señalética y orientación para llegar a diferentes lugares de atención de salud.

En “actrices” de primera línea se transformaron las integrantes del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Quilpué, para la simulación de flujos de los pacientes que acudirán al Hospital Provincial Marga Marga, para acceder a consultas, controles y exámenes.

Esta jornada, para validar y mejorar los flujos de atención en el Centro de Atención Abierta del nuevo Hospital, permitió recibir retroalimentación valiosa, para realizar ajustes y mejoras enfocadas en el bienestar de los usuarios.

De acuerdo a Marcela González, Subdirectora de Gestión del Usuario y Participación del Hospital de Quilpué, este ejercicio permite analizar desde distintos roles los flujos de recepción de los pacientes ambulatorios, por lo que “es sumamente importante que lo que diseñamos y definimos, lo veamos con ellos, que van a ser quienes van a venir a buscar atención y los que van a circular por nuestros pasillos y por nuestro centro de atención, como hoy día es el Centro de Atención Abierta”.

La actividad se enmarca en el proceso de habilitación del recinto, que se prepara para su apertura en el tercer trimestre de este año, comenzando por la atención ambulatoria, situada en el Centro de Atención Abierta, un edificio independiente de 4 pisos que albergará especialidades como Medicina Física y Rehabilitación, Diálisis, Otorrino y Oftalmología.

Claudia Santibáñez, Jefa del Consultorio Adosado de Especialidades del Hospital de Quilpué detalla que “realizamos simulaciones con pacientes con cita agendada, pacientes que vienen a consultar diversos temas en relación a su interconsulta en lista de espera, y flujos desde la llegada de locomoción colectiva, con pacientes de movilidad reducida, midiendo tiempos de desplazamiento hasta llegar al área de atención. Es un ejercicio beneficioso en nuestro trabajo de diseñar estos flujos, siempre poniendo en el centro a nuestros pacientes”.

Por su parte, las usuarias, además de personificar a pacientes, analizar flujos de circulación y los tránsitos más complejos, analizaron y aplaudieron la iniciativa, que les permitió dar una mirada crítica a los procesos de atención inicial en el Hospital Provincial Marga Marga.

Marcia Ulloa, quien integra el Consejo Local de Pompeya y la Junta de Vecinos C 90, afirmó que “me gustó la dinámica que hicimos, las orientadoras me guiaron donde tenía que dirigirme, que era Traumatología, que se supone que me tocaba control”.

La dirigente Ilse González confirmó que “me dieron la misión de que tenía hora con un doctor, y llegué, saludé a la señorita y le consulté dónde me iba a atender y me derivaron al tercer piso. Así que llegué al tercer piso buscando mi consulta”.

Resumiendo la experiencia, María Teresa Román, Presidenta del Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Quilpué, señaló que “a lo mejor, no va a ser fácil para el usuario el cambio. Entonces, anteponerse, o sea, tener un rol más proactivo que reactivo, mí me parece que es la línea correcta. Así que bien, felicitaciones al equipo que logra crear esta instancia”.

El Hospital Provincial Marga Marga abrirá de manera progresiva, entregando inicialmente una atención “en espejo”, es decir, con las mismas prestaciones que se entregan hoy en el Hospital de Quilpué, en espacios más amplios, modernos y confortables, y con equipamiento de última generación, para brindar una atención más digna, segura y de calidad a usuarios y usuarias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.