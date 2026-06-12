12/06/2026
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Consejo Regional de Capacitación define foco en empleo femenino y juvenil para 2026 en Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

El Consejo Regional de Capacitación de Valparaíso celebró su primera sesión del año, estableciendo lineamientos clave para la formación laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes.

Reunión del Consejo Regional de Capacitación con autoridades y representantes

La primera sesión del Consejo Regional de Capacitación (CRC) de Valparaíso para el año 2026 se llevó a cabo, definiendo las prioridades en materia de formación laboral para los trabajadores y trabajadoras de la región, a través de programas ejecutados por SENCE.

La instancia, presidida por el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, está integrada por diversas autoridades regionales y representantes de gremios. Durante la sesión, se revisaron los objetivos para 2026 y se establecieron ámbitos prioritarios de capacitación, alineados con la Estrategia Regional de Desarrollo y abordando las necesidades de empleabilidad de la zona.

Los principales acuerdos incluyen capacitar para la empleabilidad y formalización, asegurar que las decisiones de capacitación tengan perspectiva territorial y focalizar los esfuerzos en el empleo femenino y juvenil. El Gobernador Mundaca destacó la relevancia del consejo como un reflejo de la descentralización y la necesidad de adaptar las formaciones a las particularidades de la región, mencionando sectores como la economía plateada y la economía azul.

Además, se analizaron grupos de interés, necesidades regionales y el presupuesto asignado, el cual será sometido a votación en la próxima sesión. El director (s) de SENCE, Jaime Santander, informó que las decisiones del Consejo deben tener sustento técnico y que se debe definir los planes formativos para el próximo año antes del 17 de julio, con un presupuesto de 508 millones de pesos.

Violeta Flores, Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género CUT Provincial Valparaíso, valoró la conexión de la Estrategia Regional con las necesidades de empleo y capacitación ante la situación económica de la región, así como la información proporcionada sobre los planes de capacitación y empleo. Se resaltó la preocupación de la CUT por el desempleo, el envejecimiento poblacional y la necesidad de reconversión laboral.

Esta competencia transferida a los Gobiernos Regionales busca enfocar las necesidades de capacitación laboral con pertinencia territorial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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