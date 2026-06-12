Consejo Regional de Capacitación define foco en empleo femenino y juvenil para 2026 en Valparaíso

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El Consejo Regional de Capacitación de Valparaíso celebró su primera sesión del año, estableciendo lineamientos clave para la formación laboral, con énfasis en mujeres y jóvenes.

La primera sesión del Consejo Regional de Capacitación (CRC) de Valparaíso para el año 2026 se llevó a cabo, definiendo las prioridades en materia de formación laboral para los trabajadores y trabajadoras de la región, a través de programas ejecutados por SENCE.

La instancia, presidida por el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, está integrada por diversas autoridades regionales y representantes de gremios. Durante la sesión, se revisaron los objetivos para 2026 y se establecieron ámbitos prioritarios de capacitación, alineados con la Estrategia Regional de Desarrollo y abordando las necesidades de empleabilidad de la zona.

Los principales acuerdos incluyen capacitar para la empleabilidad y formalización, asegurar que las decisiones de capacitación tengan perspectiva territorial y focalizar los esfuerzos en el empleo femenino y juvenil. El Gobernador Mundaca destacó la relevancia del consejo como un reflejo de la descentralización y la necesidad de adaptar las formaciones a las particularidades de la región, mencionando sectores como la economía plateada y la economía azul.

Además, se analizaron grupos de interés, necesidades regionales y el presupuesto asignado, el cual será sometido a votación en la próxima sesión. El director (s) de SENCE, Jaime Santander, informó que las decisiones del Consejo deben tener sustento técnico y que se debe definir los planes formativos para el próximo año antes del 17 de julio, con un presupuesto de 508 millones de pesos.

Violeta Flores, Vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género CUT Provincial Valparaíso, valoró la conexión de la Estrategia Regional con las necesidades de empleo y capacitación ante la situación económica de la región, así como la información proporcionada sobre los planes de capacitación y empleo. Se resaltó la preocupación de la CUT por el desempleo, el envejecimiento poblacional y la necesidad de reconversión laboral.

Esta competencia transferida a los Gobiernos Regionales busca enfocar las necesidades de capacitación laboral con pertinencia territorial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.